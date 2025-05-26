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لبنان

سلام إلى مصر في تموز... واتفاقات قيد الإعداد

Lebanon 24
26-05-2025 | 07:23
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‏استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي قال بعد اللقاء: "كان الهدف من زيارتي لدولة الرئيس اليوم الحديث أولا عن ترتيبات زيارته إلى القاهرة في خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين وهو في طور الإعداد،  ونحن لدينا رغبة وهي أيضا موجودة لدى الجانب اللبناني ، بأن تكون هذه اللجنة مختلفة عن سابقتها من لجان لاننا نريد ان نوقع على اتفاقات ومذكرات يمكن ترجمتها على أرض الواقع وتلبي احتياجات الجانب اللبناني في هذه الفترة ، وأيضا تلبي احتياجات الجانب المصري".
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اضاف: "نحن سنستغل الفترة المقبلة لدراسة الوثائق والمشاريع والاتفاقات التي يمكن أن يتم التوقيع عليها ، ودولة الرئيس مهتم جدا بهذه الزيارة وهو كلف عددا من  المسؤولين في متابعة التحضير لها خلال الفترة المقبلة".

وقال:" قدمت ايضا لدولته دعوة إلى زيارة مصر لحضور افتتاح المتحف الكبير بداية شهر تموز وهو  شهر مزدحم بكثير من الفعاليات المهمة لمصر ولبنان ، ونأمل ان نشهد في فترة القادمة مزيد من التعاون وستتوج بزيارة دولة الرئيس نواف سلام إلى مصر."
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