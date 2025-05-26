سلام إلى مصر في تموز... واتفاقات قيد الإعداد

‏استقبل في السرايا في الذي قال بعد اللقاء: "كان الهدف من زيارتي لدولة الرئيس اليوم الحديث أولا عن ترتيبات زيارته إلى في خلال الأسبوع الأول من شهر المقبل، لعقد اجتماع بين الجانبين وهو في طور الإعداد، ونحن لدينا رغبة وهي أيضا موجودة لدى الجانب اللبناني ، بأن تكون هذه اللجنة مختلفة عن سابقتها من لجان لاننا نريد ان نوقع على اتفاقات ومذكرات يمكن ترجمتها على أرض الواقع وتلبي احتياجات الجانب اللبناني في هذه الفترة ، وأيضا تلبي احتياجات الجانب المصري".

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اضاف: "نحن سنستغل الفترة المقبلة لدراسة الوثائق والمشاريع والاتفاقات التي يمكن أن يتم التوقيع عليها ، ودولة الرئيس مهتم جدا بهذه الزيارة وهو كلف عددا من المسؤولين في متابعة التحضير لها خلال الفترة المقبلة".



وقال:" قدمت ايضا لدولته دعوة إلى زيارة مصر لحضور افتتاح بداية شهر تموز وهو شهر مزدحم بكثير من الفعاليات المهمة لمصر ولبنان ، ونأمل ان نشهد في فترة مزيد من التعاون وستتوج بزيارة سلام إلى مصر."