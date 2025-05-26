سلام: عصر تصدير الثورة الإيرانية انتهى

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قال رئيس الوزراء، ، إن المنطقة شبعت من الاستقطاب الأميركي، مشيرا إلى أن "عصر تصدير انتهى".وأضاف سلام في لقاء خاص مع " عربية": "الأشقاء العرب وأصدقاؤنا في العالم كانوا قد فقدوا ثقتهم بلبنان، ونعمل ليل نهار ثقة العرب بلبنان، متأمل في أن العرب سيعودون إلى كما عاد لبنان إليهم، بدعم الأشقاء العرب وأصدقائنا في العالم سنكون أقدر على النجاح".وأشار إلى أن "لبنان سيكون أرضا جاذبة للاستثمارات العربية، والعمل جار على توفير الشروط التي تسمح بعودة التصدير للسعودية".وعن مسألة السلاح في لبنان، قال سلام لـ"سكاي نيوز عربية": "لن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج ".وأكمل: "نحن نسعى لأن نضع البلاد على سكة جديدة، لا يمكن أن أتوقع سنصل ولكننا بالتأكيد في طريق جديد".وحسبما ذكر سلام فإن "التخوين في لبنان أصبح من الأسلحة السياسية، ولم تستفزني الهتافات التي اتهمتني بأني ".ووفق سلام فإنه "حزين لأن هناك جزءا محتلا من لبنان، نحن طلاب سلام ولكننا نريد سلاما عادلا ومستداما".وفيما يتعلق بسلاح المخيمات في لبنان، قال سلام إن "الخطر في سلاح المخيمات أن يتحول لفتنة فلسطينية فلسطينية، وقوة اليوم ليست بالسلاح وإنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية".وتطرق سلام لمسألة تهريب المخدرات، حيث قال: "لبنان الذي كان يصدر الكتب والعلم انتهى اليوم لتصدير المخدرات، لبنان لن يكون ممرا لتهريب المخدرات لأي دولة". (سكاي نيوز)