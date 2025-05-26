ملفا السجون والمفقودين بين النائب موسى ولجنة الصليب الأحمر

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إجتمع رئيس الانسان النائب الدكتور في ، مع وفد من بعثة ، في حضور المستشارة القانونية والمسؤولتين عن ملفي السجون سيمونا سيرفي والمفقودين والمحتجزين قسرا جوليا هرمسكا.وبحث المجتمعون في أوضاع السجون وسبل التخفيف من الإكتظاظ . كذلك عرضوا ملف المفقودين وسبل الاسراع في تعيين إدارة جديدة للهيئة الوطنية للنفقودين والمخفيين قسرا خلفا للإدارة السابقة التي انتهت ولايتها، من أجل المضي في هذا الملف لجلاء مصير آلاف المفقودين". (الوكالة الوطنية للإعلام)