Advertisement

لبنان

ملفا السجون والمفقودين بين النائب موسى ولجنة الصليب الأحمر

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1366119-638838692841254322.png
Doc-P-1366119-638838692841254322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إجتمع رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى في ساحة النجمة، مع وفد من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حضور المستشارة القانونية بتول عشي والمسؤولتين عن ملفي السجون سيمونا سيرفي والمفقودين والمحتجزين قسرا جوليا هرمسكا.
Advertisement

 
 وبحث المجتمعون في أوضاع السجون اللبنانية وسبل التخفيف من الإكتظاظ . كذلك عرضوا ملف المفقودين وسبل الاسراع في تعيين إدارة جديدة للهيئة الوطنية للنفقودين والمخفيين قسرا خلفا للإدارة السابقة التي انتهت ولايتها، من أجل المضي في هذا الملف لجلاء مصير آلاف المفقودين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسوريا: تشكيل لجنة وطنية للمفقودين قرار إيجابي وخطوة أولى نحو الحل
lebanon 24
26/05/2025 18:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال موسى: نحن نرضخ لاختيار الناس ونعمل على مساعدة أي بلدية على الانماء
lebanon 24
26/05/2025 18:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "المستقبل" عايد النائب موسى والمطرانين العمار وحداد بالفصح
lebanon 24
26/05/2025 18:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الأزمة الإنسانية في غزة كارثية ووقف إطلاق النار ضرورة عاجلة
lebanon 24
26/05/2025 18:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-05-26
11:12 | 2025-05-26
11:12 | 2025-05-26
11:03 | 2025-05-26
11:01 | 2025-05-26
11:00 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24