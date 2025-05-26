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لبنان

الرئيس عون تلقى دعوة لحضور مؤتمر حول العدالة الدستورية

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:07
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وجّه رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب دعوة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لحضور المؤتمر الذي ينظّمه المجلس بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء عمله.
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وسيعقد المؤتمر في 18 حزيران المقبل في فندق فينيسيا، حول العدالة الدستورية.
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