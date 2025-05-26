الرئيس عون تلقى دعوة لحضور مؤتمر حول العدالة الدستورية

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وجّه رئيس القاضي دعوة إلى رئيس الجمهورية لحضور المؤتمر الذي ينظّمه المجلس بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء عمله.وسيعقد المؤتمر في 18 حزيران المقبل في ، حول العدالة الدستورية.