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لبنان
وزارة التربية: لدعم دولي مستدام ومرن لتعزيز نموذج التعليم الشامل
Lebanon 24
26-05-2025
|
08:22
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لبنان
في مؤتمر "
الشراكة العالمية
من أجل التربية " (GPE) الذي عقد في
فيتنام
، عبر ممثلة
وزارة التربية والتعليم العالي
ومنسقة الشراكات مايا مداح، وذلك في حضور دولي مرموق ضم نحو 36 دولة.
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وتُجسّد مشاركة لبنان خطوة محورية نحو مواءمة إصلاح التعليم الوطني مع الأهداف العالمية. وانّ هذه الشراكة تمت بدعم من
المكتب الإقليمي لليونسكو
في
بيروت
بصفته الجهة الموكلة رسميا للتنسيق في ملف GPE في لبنان، ومع مجموعة التعليم المحلية LEG.
وجدّد لبنان في خلال المؤتمر" التزامه بالانتقال من الاستجابة الطارئة إلى الإصلاح والتعافي والتنمية الطويلة الأمد، وبتعليم شامل وعالي الجودة، والعمل المستمر من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة".
ودعت
وزارة التربية والتعليم
العالي
المجتمع الدولي
إلى" إعطاء الأولوية للبنان ضمن أطر دعمGPE، نظراً للتحديات العديدة والمعقدة التي يواجهها نظامه
التربوي
"، وشددت على" الحاجة إلى دعم دولي مستدام ومرن لتعزيز نموذج التعليم الشامل على الصعيد الوطني".
وأكّدت الوزارة أن "لبنان يعمل بالفعل على زيادة التمويل المحلي للتعليم، ولا يزال ملتزماً بتعزيز هذه الجهود. ويواكب هذا الالتزام تركيزٌ على بناء شراكات استراتيجية لضمان استثمارات مستدامة وطويلة الأمد في القطاع التربوي".
وقد أتاحت الجلسات والاجتماعات التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، حواراً معمقاً تناول استراتيجيات تحويل أنظمة التعليم ودور الشراكة العالمية من أجل التعليم في ذلك. وشملت الاجتماعات زيارة ميدانية لإحدى المدارس، حيث تفاعل الوفد اللبناني مع التلاميذ والمعلمين والإداريين في مدرسة فيتنامية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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