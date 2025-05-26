سلسلة لقاءات لدريان في دار الفتوى

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استقبل مفتي الشيخ ، لأمين العام للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج في مصر رأس وفد والأمين العام للاتحاد العمالي في حميدي صقر ، وجرى البحث في وتعزيز العلاقات بين لبنان ومصر.كما استقبل وفد المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة جميل قاطرجي، وقدم الوفد للمفتي التهاني بقرب حلول المبارك؛ وبحث معه في كيفية توزيع المراكز في الطوائف، وطالب المنتدى بـ"اعتماد العدل في التوزيع لما في ذلك من حفظٍ لأمن واستقرار البلد".كما طالب بـ"العمل على إحقاق العدل المفقود في قضية الموقوفين في السجون لسنوات طويلة دون محاكمة، وهو ظلم، وهو ما يخالف كل القوانين والشرائع".وقد أثنى المفتي على" دور المنتدى في خدمة المصلحة العامة".والتقى مخاتير وتم التداول في الشؤون البيروتية والمعيشية. (الوكالة الوطنية للإعلام)