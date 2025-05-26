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لبنان

سلسلة لقاءات لدريان في دار الفتوى

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:31
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، لأمين العام للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج في مصر عبد الفتاح إبراهيم على رأس وفد والأمين العام للاتحاد العمالي في لبنان سعد الدين حميدي صقر ، وجرى البحث في الشؤون الاجتماعية وتعزيز العلاقات بين لبنان ومصر.
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 كما استقبل وفد المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة جميل قاطرجي،  وقدم الوفد للمفتي التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ وبحث معه في كيفية توزيع المراكز في الدولة على الطوائف، وطالب المنتدى بـ"اعتماد العدل في التوزيع لما في ذلك من حفظٍ لأمن واستقرار البلد".

 كما طالب بـ"العمل على إحقاق العدل المفقود في قضية الموقوفين في السجون لسنوات طويلة دون محاكمة، وهو ظلم، وهو ما يخالف كل القوانين والشرائع".

وقد أثنى المفتي على" دور المنتدى في خدمة المصلحة العامة".

والتقى دريان مخاتير بيروت وتم التداول في الشؤون البيروتية والمعيشية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
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