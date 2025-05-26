في اليوم العالمي الـ59 للإعلام... مناشدة لتطهير الخطاب الإعلامي

Advertisement

وحضر المؤتمر كل من نقيبَي الصحافة والمحررين الكعكي وجوزف ، وممثل السفير المستشار ميثم قهرماني، ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام عبده أبو كسم، إلى جانب شخصيات دينية وإعلامية واجتماعية.المطران العنداري استعرض أبرز مضامين رسالة البابا التي دعا فيها إلى تواصل ينسج خيوطه من الرجاء والوداعة واللطف، مشددًا على أن العالم اليوم غارق في المعلومات الخاطئة والتطرف والاستقطاب، ما يحتّم على الإعلاميين أن يكونوا "شهود رجاء" لا ناقلي خوف أو كراهية.وأشار إلى قلق البابا إزاء الأثر السلبي للأنظمة الرقمية التي "تؤثر على عقولنا وفقًا لمنطق السوق"، ودعا إلى "نزع سلاح التواصل" وتنقيته من العدوانية، والعودة إلى إعلام إنساني يحترم كرامة الإنسان ويعترف بقيمته، خاتمًا بدعوة البابا إلى رواية "قصص من طيب القلب مليئة بالرجاء".، قال المونسنيور عبده أبو كسم إن رسالة البابا الراحل "تشكل وصية روحية ومهنية للإعلاميين"، وتركز على التواصل القائم على ، والابتعاد عن التضليل والاستقطاب والعدوانية، معتبرًا أن البابا أوصى في لقائه الأخير مع الإعلاميين في كانون الثاني الماضي بـ"مواجهة الشر بالخير، والانتصار للوداعة والحق، والتحدث بلغة القلب".بدوره، تساءل وزير الإعلام بول مرقص عما إذا كان ما نشهده اليوم هو تواصل فعلي أم تفكك، داعيًا إلى اعتماد ما وصفه بـ"مثلث الأمل والرجاء والقلب" كدليل للعمل الإعلامي، ومشدّدًا على أن الإعلام يجب أن يظل مرآة للحقيقة، لا سلاحًا بيد المغرضين. وقال: "فلنقل الكلمة الحلوة سريعًا قبل أن تفقد حلاوتها، ولنحتفظ بالكلمة المرّة ريثما تزول مرارتها".واختُتم اللقاء بتوقيع "قانون الإيمان الإعلامي" من قبل الوزير مرقص والحضور، في خطوة رمزية تعبّر عن الالتزام برسالة إعلامية إيجابية، إنسانية، وأخلاقية.