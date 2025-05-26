مصالحة تربوية في باب التبانة برعاية المفتي الإمام

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عقد لقاء مصالحة في المهرة – ، برعاية ومتابعة من مفتي والشمال ، على خلفية الحادثة التي وقعت في متوسطة الرسمية، حيث تعرض أحد الطلاب لضرب من قبل أحد الأساتذة.جمع اللقاء بين الأستاذ عمر وولي أمر الطالب سيور، بحضور مدير المتوسطة الأستاذ رباح الحج، ومدير أكاديمية المهرة سيور، وعضوي طرابلس المنتخبين إبراهيم العبيد وربيع حروق، إضافة إلى الشيخ هادي إبراهيم، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.استُهل اللقاء بكلمة للشيخ محمد سيور شدد فيها على "أهمية طيّ صفحة الخلاف وتغليب منطق العفو والتسامح، وإغلاق الأبواب في وجه دعاة الفتنة والانقسام"، مشيرًا إلى أن "الإصلاح بين الناس من أعظم القربات في ميزان الدين والمجتمع".بدوره، عبّر السيد عبد سيور، والد الطالب، عن "تمسكه بالصلح"، مؤكدًا على "محبته واحترامه للأستاذ عمر إسماعيل"، مشيرًا إلى "أثره الإيجابي بين الطلاب وعلاقته بهم"، وموضحًا أن الحادثة "استثنائية ولا تمس بمكانته التربوية".