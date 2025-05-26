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لبنان

مصالحة تربوية في باب التبانة برعاية المفتي الإمام

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:57
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عقد لقاء مصالحة في أكاديمية المهرة – باب التبانة، برعاية ومتابعة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، على خلفية الحادثة التي وقعت في متوسطة التبانة الرسمية، حيث تعرض أحد الطلاب لضرب من قبل أحد الأساتذة.
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جمع اللقاء بين الأستاذ عمر إسماعيل وولي أمر الطالب عبد القادر سيور، بحضور مدير المتوسطة الأستاذ رباح الحج، ومدير أكاديمية المهرة الشيخ محمد سيور، وعضوي مجلس بلدية طرابلس المنتخبين إبراهيم العبيد وربيع حروق، إضافة إلى الشيخ هادي إبراهيم، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.

استُهل اللقاء بكلمة للشيخ محمد سيور شدد فيها على "أهمية طيّ صفحة الخلاف وتغليب منطق العفو والتسامح، وإغلاق الأبواب في وجه دعاة الفتنة والانقسام"، مشيرًا إلى أن "الإصلاح بين الناس من أعظم القربات في ميزان الدين والمجتمع".

بدوره، عبّر السيد عبد القادر سيور، والد الطالب، عن "تمسكه بالصلح"، مؤكدًا على "محبته واحترامه للأستاذ عمر إسماعيل"، مشيرًا إلى "أثره الإيجابي بين الطلاب وعلاقته الطيبة بهم"، وموضحًا أن الحادثة "استثنائية ولا تمس بمكانته التربوية".

 
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