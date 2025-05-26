اتصال بين أبي المنى ودريان.. وتأكيد على عدم إيقاظ الفتنة

تلقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا من مفتي الشيخ ، لشكره على مواقفه في ما يحول دون ايقاظ الفتنة بين واخوانهم السنة، وللتشاور حيال هذا الامر.

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أجرى ،الشيخ أبي المنى اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد ، مهنئاً إياه على انجاز الحكومة استحقاق البلدية والاختيارية بنجاح على مستوى كل .



واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه وفد المنتخب في بلدة دميت برئاسة المحامي غنام، مهنئاً اعضاء المجلس، ومتمنياً "العمل بروح الفريق الواحد وبانفتاح على الجميع، والاستفادة من الخبرات، لتنمية البلدة وتأمين الخدمات اللازمة". أجرى ،الشيخ أبي المنى اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد ، مهنئاً إياه على انجاز الحكومة استحقاق البلدية والاختيارية بنجاح على مستوى كل .واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه وفد المنتخب في بلدة دميت برئاسة المحامي غنام، مهنئاً اعضاء المجلس، ومتمنياً "العمل بروح الفريق الواحد وبانفتاح على الجميع، والاستفادة من الخبرات، لتنمية البلدة وتأمين الخدمات اللازمة".

كما استقبل رجل الاعمال الغصيني، يرافقه قريبه السيد ياسر غرز الدين والشيخ الخشن، وتناول الحديث الأوضاع العامة والمشاريع التي يسعى المجلس المذهبي للقيام بها.



وقدّم شيخ العقل التعازي في قاعة بلدة عيناب بوالدة الدكتور منصور اشتي رئيس اللجنة الادارية في المجلس المذهبي، والتي أقيم لها مأتم في بلدتها ينطا السبت الفائت ١٧ . رافقه عدد من المذهبي والمشايخ والاداريين.