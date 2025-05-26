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لبنان

اتصال بين أبي المنى ودريان.. وتأكيد على عدم إيقاظ الفتنة

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:08
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تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لشكره على مواقفه في ما يحول دون ايقاظ الفتنة بين الموحدين الدروز واخوانهم السنة، وللتشاور حيال هذا الامر.
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من جهته أجرى ،الشيخ أبي المنى اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، مهنئاً إياه على انجاز الحكومة استحقاق الانتخابية البلدية والاختيارية بنجاح على مستوى كل لبنان.

واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه وفد المجلس البلدي المنتخب في بلدة دميت الشوف برئاسة المحامي أسعد غنام، مهنئاً اعضاء المجلس، ومتمنياً "العمل بروح الفريق الواحد وبانفتاح على الجميع، والاستفادة من الخبرات، لتنمية البلدة وتأمين الخدمات اللازمة".
كما استقبل رجل الاعمال السيد حسن الغصيني، يرافقه قريبه السيد ياسر غرز الدين والشيخ شوقي الخشن، وتناول الحديث الأوضاع العامة والمشاريع التي يسعى المجلس المذهبي للقيام بها.

وقدّم شيخ العقل التعازي في قاعة بلدة عيناب بوالدة الدكتور منصور اشتي رئيس اللجنة الادارية في المجلس المذهبي، والتي أقيم لها مأتم في بلدتها ينطا السبت الفائت ١٧ تموز. رافقه عدد من أعضاء المجلس المذهبي والمشايخ والاداريين.
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