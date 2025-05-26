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لبنان

بهية الحريري هنأت حجازي ودندشلي وفائزين في الانتخابات

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:15
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أجرت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري. اتصالاً هاتفياً برئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس مصطفى حجازي مهنئة إياه بفوزه و10 من أعضاء لائحته بالإنتخابات البلدية.
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كما اتصلت الحريري برئيس لائحة " نبض البلد " المهندس محمد دندشلي وبالمرشح رامي بشاشة مهنئة بفوزهما واعضاء من اللائحة.

وهنأت الحريري المرشحين الفائزين من لائحة " صيدا بدها ونحنا قدها " الأساتذة " مصطفى الإبريق وهشام حشيشو ومحمد الشماس" باتصالات هاتفية أجرتها معهم لهذه الغاية.

وكانت الحريري أجرت اتصالا هاتفيا بنائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود.

وباركت الحريري للمدينة كلها انجاز الإستحقاق الإنتخابي البلدي، معتبرة أنه بالنهاية هذه بلدية صيدا كل صيدا وأن الوقت الآن هو للعمل كفريق واحد لمصلحة المدينة .
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