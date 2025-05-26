بهية الحريري هنأت حجازي ودندشلي وفائزين في الانتخابات

Advertisement

أجرت رئيسة للتنمية البشرية المستدامة . اتصالاً هاتفياً برئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس مهنئة إياه بفوزه و10 من أعضاء لائحته بالإنتخابات البلدية.كما اتصلت برئيس لائحة " نبض البلد " دندشلي وبالمرشح مهنئة بفوزهما واعضاء من اللائحة.وهنأت الحريري المرشحين الفائزين من لائحة " بدها ونحنا قدها " الأساتذة " مصطفى الإبريق وهشام حشيشو ومحمد الشماس" باتصالات هاتفية أجرتها معهم لهذه الغاية.وكانت الحريري أجرت اتصالا هاتفيا بنائب رئيس للجماعة الإسلامية .وباركت الحريري للمدينة كلها انجاز الإستحقاق الإنتخابي البلدي، معتبرة أنه بالنهاية هذه بلدية صيدا كل صيدا وأن الوقت الآن هو للعمل كفريق واحد لمصلحة المدينة .