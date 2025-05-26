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لبنان

وزير الاعلام استقبل رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:16
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 استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، والمدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس، وتسلم منهما تقريرا عن اموال حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وضعته الغرفة الرابعة في الديوان. 
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وتناول الحديث أيضا سبل محاربة الفساد من خلال نقل الحقيقة عبر وسائل الإعلام.
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