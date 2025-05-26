وزير الاعلام استقبل رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام

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استقبل المحامي في مكتبه في الوزارة، القاضي ، والمدعي العام لدى القاضي ، وتسلم منهما تقريرا عن اموال حقوق السحب الخاصة من ، وضعته الغرفة الرابعة في الديوان.وتناول الحديث أيضا سبل محاربة الفساد من خلال نقل الحقيقة عبر .