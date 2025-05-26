جلسات انتخاب رؤساء المجالس البلدية في طرابلس والميناء والبداوي الخميس المقبل

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وجهت محافظ بالإنابة، أمين الأستاذة ، دعوات رسمية إلى أعضاء المنتخبين حديثًا في والميناء والبداوي، لعقد جلسات انتخابية تهدف إلى اختيار رئيس ونائب رئيس لكل مجلس، وذلك يوم الخميس 29 أيار 2025 في سرايا طرابلس.وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (21) من القانون رقم 665/97، والتي تنص على أن "ينتخب من بين الأعضاء المنتخبين رئيسه ونائب رئيسه بطريقة الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام".ويبدأ جدول الجلسات على الشكل الآتي:الساعة العاشرة صباحًا: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس .الساعة الثانية عشرة ظهرًا: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس بلدية طرابلس.الساعة الثانية بعد الظهر: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس بلدية البداوي.