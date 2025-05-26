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لبنان

جلسات انتخاب رؤساء المجالس البلدية في طرابلس والميناء والبداوي الخميس المقبل

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:22
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وجهت محافظ الشمال بالإنابة، أمين سر عام محافظة الشمال الأستاذة إيمان الرافعي، دعوات رسمية إلى أعضاء المجالس البلدية المنتخبين حديثًا في طرابلس والميناء والبداوي، لعقد جلسات انتخابية تهدف إلى اختيار رئيس ونائب رئيس لكل مجلس، وذلك يوم الخميس 29 أيار 2025 في سرايا طرابلس.
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وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (21) من القانون رقم 665/97، والتي تنص على أن "ينتخب المجلس البلدي من بين الأعضاء المنتخبين رئيسه ونائب رئيسه بطريقة الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام".

ويبدأ جدول الجلسات على الشكل الآتي:

الساعة العاشرة صباحًا: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس بلدية الميناء.

الساعة الثانية عشرة ظهرًا: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس بلدية طرابلس.

الساعة الثانية بعد الظهر: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس بلدية البداوي.
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