مطر: نثني على الجهود لجمع السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية

كتب النائب ايهاب مطر على منصة "اكس": لولا إضطرارنا لكبح التفاؤل خشية مفاجآت سلبية غير متوقعة، لكنا أعلنا بصوت عال فرحنا بسقوط إتفاق ، الذي ساد منذ 56 عاما وكان إيذانا بإنتقاص وكسر حصرية السلاح بيد الشرعية ، هذا الإنتقاص الذي اتسع مع الازمات المتوالية حتى بلغنا يوما صارت فيه دويلات حول الدولة بل تستقوي عليها. نتابع ونثني على الجهود الهادئة لكن الحازمة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس لجمع السلاح من داخل المخيمات وخارجها، في خطوة من شأنها أن تخفف الكثير من التباسات العلاقة بين القضيتين الفلسطينية واللبنانية، في زمن ترتسم خطوط أولية لخارطة إقليمية جديدة".

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