27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطر: نثني على الجهود لجمع السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية
Lebanon 24
26-05-2025
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب ايهاب مطر على منصة "اكس": لولا إضطرارنا لكبح التفاؤل خشية مفاجآت سلبية غير متوقعة، لكنا أعلنا بصوت عال فرحنا بسقوط إتفاق
القاهرة
، الذي ساد منذ 56 عاما وكان إيذانا بإنتقاص
سيادة الدولة
وكسر حصرية السلاح بيد الشرعية
اللبنانية
، هذا الإنتقاص الذي اتسع مع الازمات المتوالية حتى بلغنا يوما صارت فيه دويلات حول الدولة بل تستقوي عليها. نتابع ونثني على الجهود الهادئة لكن الحازمة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس
جوزاف عون
لجمع السلاح من داخل المخيمات
الفلسطينية
وخارجها، في خطوة من شأنها أن تخفف الكثير من التباسات العلاقة بين القضيتين الفلسطينية واللبنانية، في زمن ترتسم خطوط أولية لخارطة إقليمية جديدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متى ستبدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟
Lebanon 24
متى ستبدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟
26/05/2025 18:29:14
26/05/2025 18:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية شمالاً
Lebanon 24
بدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية شمالاً
26/05/2025 18:29:14
26/05/2025 18:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يدعو الحكومة لجدول زمني لجمع السلاح الفلسطيني بعد موقف عباس
Lebanon 24
جعجع يدعو الحكومة لجدول زمني لجمع السلاح الفلسطيني بعد موقف عباس
26/05/2025 18:29:14
26/05/2025 18:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
محمود عباس في لبنان الاربعاء: هل يحمل خطة لجمع السلاح الفلسطيني؟
Lebanon 24
محمود عباس في لبنان الاربعاء: هل يحمل خطة لجمع السلاح الفلسطيني؟
26/05/2025 18:29:14
26/05/2025 18:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
باسيل: فوزنا باتحاد المتن إنجاز سياسي والتيار حاضر بقوة في الجنوب وجزين
Lebanon 24
باسيل: فوزنا باتحاد المتن إنجاز سياسي والتيار حاضر بقوة في الجنوب وجزين
11:25 | 2025-05-26
26/05/2025 11:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في صور.. حريق كبير يضرب المحمية الطبيعية
Lebanon 24
في صور.. حريق كبير يضرب المحمية الطبيعية
11:17 | 2025-05-26
26/05/2025 11:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل"
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل"
11:12 | 2025-05-26
26/05/2025 11:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وجرحى في بعلبك.. والسبب غير مُتوقع
Lebanon 24
إشكال وجرحى في بعلبك.. والسبب غير مُتوقع
11:12 | 2025-05-26
26/05/2025 11:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور عدد من الشخصيات السياسية... مؤتمر في طرابلس حول دور المغتربين في النهضة الاقتصادية
Lebanon 24
بحضور عدد من الشخصيات السياسية... مؤتمر في طرابلس حول دور المغتربين في النهضة الاقتصادية
11:03 | 2025-05-26
26/05/2025 11:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
Lebanon 24
الدكتور جعجع تدخل شخصياً لمنعه من السفر مع ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
00:42 | 2025-05-26
26/05/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
Lebanon 24
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
23:19 | 2025-05-25
25/05/2025 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما
Lebanon 24
"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما
23:37 | 2025-05-25
25/05/2025 11:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"قُنبلة الموسم".. نادين نسيب نجيم إلى جانب هذا الممثل العربي الوسيم في رمضان 2026
Lebanon 24
"قُنبلة الموسم".. نادين نسيب نجيم إلى جانب هذا الممثل العربي الوسيم في رمضان 2026
01:05 | 2025-05-26
26/05/2025 01:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:25 | 2025-05-26
باسيل: فوزنا باتحاد المتن إنجاز سياسي والتيار حاضر بقوة في الجنوب وجزين
11:17 | 2025-05-26
في صور.. حريق كبير يضرب المحمية الطبيعية
11:12 | 2025-05-26
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل"
11:12 | 2025-05-26
إشكال وجرحى في بعلبك.. والسبب غير مُتوقع
11:03 | 2025-05-26
بحضور عدد من الشخصيات السياسية... مؤتمر في طرابلس حول دور المغتربين في النهضة الاقتصادية
11:01 | 2025-05-26
الذهب الأسود يتقلّب ولبنان يستفيد
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
26/05/2025 18:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
26/05/2025 18:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
26/05/2025 18:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24