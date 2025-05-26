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لبنان

مطر: نثني على الجهود لجمع السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:35
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كتب النائب ايهاب مطر على منصة "اكس": لولا إضطرارنا لكبح التفاؤل خشية مفاجآت سلبية غير متوقعة، لكنا أعلنا بصوت عال فرحنا بسقوط  إتفاق القاهرة، الذي ساد منذ 56 عاما وكان إيذانا بإنتقاص سيادة الدولة وكسر حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، هذا الإنتقاص الذي اتسع مع الازمات المتوالية حتى بلغنا يوما صارت فيه دويلات حول الدولة بل تستقوي عليها. نتابع ونثني على الجهود الهادئة لكن الحازمة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس جوزاف عون لجمع السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، في خطوة من شأنها أن تخفف الكثير من التباسات العلاقة بين القضيتين الفلسطينية واللبنانية، في زمن ترتسم خطوط أولية لخارطة إقليمية جديدة".
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