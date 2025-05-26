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لبنان

رعد من بعبدا: مساحة التفاهم مع الرئيس يعوّل عليها

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:07
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زار وفد من كتلة الوفاء للمقاومة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، اليوم، الإثنين.
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وعقب اللقاء، قال النائب محمد رعد أنه خلال اللقاء مع الرئيس عون تبادلنا وجهات النظر عن التحديات والاولويات وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وإنهاء الإحتلال ووقف العدوان.

أضاف:" مساحة التفاهم مع الرئيس مساحة واسعة يعول عليها ونحن لا نجد أننا ملزمون بتوقيت ولا بأمكنة ولا باساليب طالما أن الأمور تسير بعناية من فخامته".

وأكّد أنّه لا أبواب مغلقة لتبادل الأحاديث والأفكار مع فخامة رئيس الجمهورية في أي مستوى من المستويات وستستمر هذه الأبواب مفتوحة".
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