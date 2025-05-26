رعد من بعبدا: مساحة التفاهم مع الرئيس يعوّل عليها

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زار وفد من للمقاومة رئيس الجمهورية في ، اليوم، الإثنين.وعقب اللقاء، قال أنه خلال اللقاء مع تبادلنا وجهات النظر عن التحديات والاولويات وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وإنهاء الإحتلال ووقف العدوان.أضاف:" مساحة التفاهم مع الرئيس مساحة واسعة يعول عليها ونحن لا نجد أننا ملزمون بتوقيت ولا بأمكنة ولا باساليب طالما أن الأمور تسير بعناية من فخامته".وأكّد أنّه لا أبواب مغلقة لتبادل الأحاديث والأفكار مع فخامة رئيس الجمهورية في أي مستوى من المستويات وستستمر هذه الأبواب مفتوحة".