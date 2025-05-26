بالصورة إخبار بحقّ وئام وهاب... وحزب "التوحيد" يردّ في بيان

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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب العالم إلى مزيد من الحوار والتقارب والتعايش السلمي بين مختلف المكونات والمذهبية، نُفاجأ بهجمة ممنهجة من بعض الجهات المتشددة، تستهدف مشايخنا ومراجعنا الروحية ، وتكيل الاتهامات الباطلة والتكفير بغير علم أو فهم بحقجميع الأديان كما يسيئون إلى غالبية أهل السنة.وقال البيان: إن الوقوف ضد هذه الحملات التكفيرية قد فسرت بأنها استهداف لمرجع في في حين أن ابن تيمية لا يصح فيه ذلك فهو يكفر ملايين الناس ويدعو لقتلهم في حين أن الإسلام الحقيقي، الذي نعرفه وتربينا على مبادئه في العدل والرحمة والتسامح، لا يعرف التكفير، ولا يُبيح الطعن في عقائد الآخرين ولا في مشايخهم ورموزهم.أما عن رد الفعل المشبوه على والذي يدّعي فيه مقدم الاخبار بحق التوحيد العربي ؛ فهؤلاء هم مجموعة من الداعشيين والتكفيريين أغلبيتهم من خريجي السجون والذين كانت تلاحقهم الدولة.وختم البيان: نحن سندعي على كل الذين يدعون إلى القتل وإلى تكفير الناس وعلى كل الذين يفتعلون الفتنة ومن يحميهم هو أسوأ منهم؛ كما نُهيب بالعلماء من كل الطوائف والمذاهب الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذا الفكر التكفيري، حفاظًا على وحدة مجتمعاتنا واحترامًا لحرمة الأديان والمذاهب.وسيبقى صوت أقوى من أصوات الفتنة.