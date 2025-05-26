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لبنان

بالصورة إخبار بحقّ وئام وهاب... وحزب "التوحيد" يردّ في بيان

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:15
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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب العالم إلى مزيد من الحوار والتقارب والتعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والمذهبية، نُفاجأ بهجمة ممنهجة من بعض الجهات السلفية المتشددة، تستهدف مشايخنا ومراجعنا الروحية ، وتكيل الاتهامات الباطلة والتكفير بغير علم أو فهم بحق
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 جميع الأديان كما يسيئون إلى غالبية أهل السنة. 

وقال البيان: إن الوقوف ضد هذه الحملات التكفيرية قد فسرت بأنها استهداف لمرجع في الإسلام في حين أن ابن تيمية لا يصح فيه  ذلك فهو يكفر ملايين الناس ويدعو لقتلهم في حين أن الإسلام الحقيقي، الذي نعرفه وتربينا على مبادئه في العدل والرحمة والتسامح، لا يعرف التكفير، ولا يُبيح الطعن في عقائد الآخرين ولا في مشايخهم ورموزهم.

أما عن رد الفعل المشبوه على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يدّعي فيه مقدم الاخبار بحق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب؛ فهؤلاء هم  مجموعة من الداعشيين والتكفيريين أغلبيتهم من خريجي السجون والذين كانت تلاحقهم الدولة. 
وختم البيان: نحن سندعي على كل الذين يدعون إلى القتل وإلى تكفير الناس وعلى كل الذين يفتعلون الفتنة ومن يحميهم هو أسوأ منهم؛ كما نُهيب بالعلماء من كل الطوائف والمذاهب الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذا الفكر التكفيري، حفاظًا على وحدة مجتمعاتنا واحترامًا لحرمة الأديان والمذاهب.

وسيبقى صوت الحكمة أقوى من أصوات الفتنة.
 
 
 
وكان المحامي رأفت يحيه تقدّم بٳخبار بحقّ رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، "لاثارته النعرات الطائفية والمذهبية  وتحقيره الرموز الدينية".
 
 
 
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