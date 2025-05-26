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لبنان

تواصل عمليات انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في مختلف البلديات

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:58
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واصلت  مجالس البلديات في قضاء بشري مسيرة التوافق بتزكية رؤساء البلديات ونوابهم، في المرحلة الأخيرة من الجلسات التي عقدتها قائمقام بشري ربى الشفشق في مكتبها في بشري.

وفاز بالتزكية في الجلسة الأولى التي خصصت لبلدية حصرون، المهندس جيرار السمعاني برئاسة البلدية وشربل طوني مرعب نائبا له.
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وبعد الجلسة، شكر السمعاني لـ"أهالي حصرون إعادة منحهم الثقة"، مؤكدا أن "ذلك يحملهم المسؤولية لبذل مجهود أكبر ليكون على قدر هذه الثقة".

وشكر لـ"حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف اسحق دعمهم الدائم، وللقائمقام الشفشق مجهودها ومواكبتها كل العمل البلدي"، واصفا إياها بـ"المرشد الإداري لكل المجالس البلدية".

وتمنت للمجلس والاعضاء الجدد "التوفيق وبذل الجهد الكبير لتحقيق حلم كل أبناء البلدة إنمائيا، سياحيا واقتصاديا".

وخصصت الجلسة الثانية لبلدية قنات التي فاز فيها بالتزكية الدكتور أنطوان سعادة برئاسة البلدية ومنذر ضوميط نائبا له.

وأكد سعادة، بعد الجلسة، "مواصلة العمل لما فيه الخير العام للبلدية وأبنائها، بالتعاون مع المجلس الجديد"، آملا "التوفيق في مسيرة النهوض بالبلدة، بالتعاون مع جميع أبنائها".

أما الجلسة الثالثة فخصصت لمجلس بلدية برحليون، التي فاز فيها بالتزكية ربيع ديب برئاسة البلدية ومنير طراد نائبا له.

وفي الجلسة الأخيرة لبلدية عبدين، فاز بالتزكية نبيل أبو النصر بمنصب الرئيس وشربل شمعون نائبا له.

 بالتوازي، تواصلت اليوم عمليات انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في مكتب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي ومكتب أمينة سر محافظة عكار رولا البايع في سراي حلبا الحكومي .

وتم انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلديات العكارية التالية :

- بلدية المحمرة : عبد المنعم محمد عثمان ( رئيس )و عمر مصطفى التلاوي (نائب الرئيس)

- بلدية المسعودية : علي أحمد العلي ( رئيس ) و حسين محمود عيسى ( نائب الرئيس )

- بلدية الكنيسة : نبيل عبدالله مصطفى( رئيس ) و عبد الله محمد الحسن ( نائب الرئيس )

- بلدية القنطرة : سليمان محفوظ محفوظ ( رئيس ) و محمد عبد الفتاح شعبان ( نائب الرئيس )

- بلدية القريات : جبور جواد طنوس ( رئيس) و سمير قيصر منصور ( نائب الرئيس )

- بلدية حيزوق : محمد احمد شموا ( رئيس ) و فادي محمد اسماعيل ( نائب الرئيس )

- بلدية القرنة : نضال عبد الرحمن زكريا ( رئيس ) و عمر محمود غني ( نائب الرئيس )

- بلدية القرقف :  محمد عبد الواحد الرفاعي ( رئيس) و أحمد علي أحمد رفاعي ( نائب الرئيس) 

- بلدية بيت يونس : محمد فوزي محمود ( رئيس ) و خالد حسين أسعد ( نائب الرئيس ) 

- بلدية تلمعيان : محمد خالد المصري ( رئيس ) و مصطفى أحمد سعد ( نائب الرئيس )

- بلدية كفرتون : خالد حسن بو حمد ( رئيس ) و دانا حسن حسن ( نائب الرئيس ) 

- بلدية خريبة الجندي : محمد يحيى الجندي ( رئيس ) و عامر زياد نافع ( نائب الرئيس )

- بلدية مجدلا : محمد احمد العلي ( رئيس ) و احمد عبد الرحمن العبد الله ( نائب الرئيس ) 

- بلدية عدبل : أديب ابراهيم النبوت ( رئيس ) و توفيق سليمان دياب ( نائب الرئيس ) 

- بلدية زوق حدارة : وليد عبدالله حدارة ( رئيس ) و يوسف عبد القادر حدارة ( نائب الرئيس)

- بلدية حرار : محمد حمد هزيم ( رئيس ) و خضر سعدالله الخضر ( نائب الرئيس )

- بلدية ديردلوم - زوق  المقشرين  : جورج سليمان مقشر ( رئيس ) و باسكال سعدالله الحمصي ( نائب الرئيس ) .(الوكالة الوطنية)
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