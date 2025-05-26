بحضور عدد من الشخصيات السياسية... مؤتمر في طرابلس حول دور المغتربين في النهضة الاقتصادية

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حضر الحفل الوزراء: جو عيسى ، فادي مكي ولورا ، النائبان وطه ناجي، الوزيران السابقان منال عبد الصمد ورشيد درباس، النواب السابقون: سمير ، مصباح الاحدب، رامي فنج وعمار ، للاقتصاد محمد ابو ، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مفتي طرابلس والشمال طارق امام، المطران ادوار ضاهر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس خالد عبيد، بيروت العربية وائل عبد السلام ومدير حرم طرابلس هاني الشعراني وشخصيات اغترابية.وقالت ممثلة الرئيس سلام فقالت: "شرفني دولة رئيس الدكتور نواف سلام، وكلفني بتمثيله في جمعكم هذا، وأن أحمل إليكم تحياته الحارة، وتقديره العميق لصرحكم المميز الذي يخط في مسيرة الوطن التعليمية إنجازات بأحرف من معرفة وثقافة، وما مؤتمركم اليوم إلا خير تجسيد لذلك".اضافت: "أقف اليوم على منبركم لأنقل رؤية بنيناها معا، كان خطاب القسم أول لبناتها، وأتت الحكومة فأكملت التصميم، بتطلعات توافقنا على السعي لتحقيقها. اليوم نحن في لحظات مصيرية من تاريخ وطننا، نتأرجح فيها ما بين محاولات النهوض ومحاربة الجهل والفساد، في ظل عدو يمتهن ويستمتع بالتدمير والقتل، كل هذا جعل الحكومة كالقابض على الجمر، يحترق به إذا ظل ضابطا كفيه، ويحرق أرضه إذا أراد تخفيف الألم. وجمرنا هو تلك القرارات الإصلاحية المؤلمة بتنفيذها غير الشعبية، لكن المرغوب بنتائجها، والمطلوب تحقيقها رغم مشقتها والحاجة إلى تحمل لهيبها".