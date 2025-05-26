الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل"

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ابلغ رئيس الجمهورية وزيرة خارجية إلينا فالتونين خلال استقباله لها بعد ظهر اليوم في ، في حضور والمغتربين يوسف رجي وسفيرة فنلندا لدى آن ميسكانن، ان "لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في المحافظة على الامن والاستقرار في المنطقة، تنفيذاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701"، مقدراً "مشاركة القوة الفنلندية في عداد "اليونيفيل"، ومحيياً تضحيات رجالها في خدمة السلام".واكد ان "وجود الى جانب "اليونيفيل" في الجنوب، يطمئن سكان المنطقة الحدودية الذين يتطلعون الى انسحاب من التلال التي تحتلها، ووقف الاعمال العدائية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني الماضي".وشدد الرئيس عون على "التنسيق القائم بين الجيش و"اليونيفيل"، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية والتربوية التي تقدمها القوات الدولية لابناء البلدات التي تنتشر فيها، والفائدة الاقتصادية من وجودها".وشرح الرئيس عون للوزيرة الفنلندية ما تقوم به الحكومة على صعيد الإصلاحات وملء الشواغر في المراكز الأساسية في ، إضافة الى نتائج الزيارات التي قام بها الى عدد من والتي اثمرت إجراءات لصالح لبنان.وتطرق البحث ايضاً الى تطوير البنى التحتية والمشاريع الإنتاجية، حيث رحب الرئيس عون برغبة رجال الاعمال الفنلنديين بالاستثمار في لبنان، مؤكداً ان "المجالات مفتوحة لان لبنان مقبل على ظروف افضل بكثير مما كانت عليه الأوضاع قبل اشهر".وجدد التأكيد على "موقف لبنان من القضية والداعم للمبادرة العربية للسلام التي اقرت في قمة بيروت عام 2002"، مديناً بشدة ما يجري في غزة، وداعيا ًالى "ضرورة انهاء الوضع القائم هناك".(الوكالة الوطنية)