Advertisement

لبنان

إشكال وجرحى في بعلبك.. والسبب غير مُتوقع

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1366200-638838801825660063.jpg
Doc-P-1366200-638838801825660063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم شبان من آل الحسن ذات أصول سورية، على اطلاق النار باتجاه أشخاصٍ سوريين آخرين في بلدة حوش الرافقة غرب بعلبك، وذلك بسبب خلاف على بيع الحليب.
Advertisement
 
 
وأسفر الإشكال عن إصابة شخصين بجروح، فيما حضرت قوّة من الجيش إلى المكان والعمل جارٍ على ملاحقة مُطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
 
 
مواضيع ذات صلة
إشكال وجرحى في عكار العتيقة.. والسبب "بلدي"!
lebanon 24
26/05/2025 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في التبانة.. اشكال وتضارب وسقوط جرحى
lebanon 24
26/05/2025 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في إشكال في منطقة الشرحبيل
lebanon 24
26/05/2025 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر.. أمر "غير متوقع" انتخابياً!
lebanon 24
26/05/2025 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:41 | 2025-05-26
15:37 | 2025-05-26
15:32 | 2025-05-26
15:31 | 2025-05-26
15:28 | 2025-05-26
15:24 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24