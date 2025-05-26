إشكال وجرحى في بعلبك.. والسبب غير مُتوقع

أقدم شبان من آل الحسن ذات أصول ، على اطلاق النار باتجاه أشخاصٍ سوريين آخرين في بلدة حوش الرافقة غرب ، وذلك بسبب خلاف على بيع الحليب.

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وأسفر الإشكال عن إصابة شخصين بجروح، فيما حضرت قوّة من الجيش إلى المكان والعمل جارٍ على ملاحقة مُطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.