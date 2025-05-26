باسيل: فوزنا باتحاد المتن إنجاز سياسي والتيار حاضر بقوة في الجنوب وجزين

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عرض رئيس " " في مؤتمر صحافي نتائج الانتخابات في الجنوب ، واشار الى ان " خضع لخيارات الناس في التي كان طابعها عائليا أكثر، وباكورة الاتحادات هي فوزنا اليوم بأهم اتحاد بلديات بلبنان وهو اتحاد بلديات المتن، بفوز صديقتنا السيدة ميرنا المر بالاتحاد بفضل تحالفنا نحنا وآل المر الكرام في الأكثرية الساحقة من بلدات المتن، وتحالفنا نحنا وايّاهم باتحاد البلديات في مواجهة القوات والكتائب وبعض النواب"، مشددا على ان "انتخاب اتحادات البلديات معيار سياسي مهم".وقال: "هذه البداية، تابعوا معنا النهاية التي ستكون بجزين واتحاد بلديّاتها حيث حاولوا القوات القول انهم خسروا المدينة وربحوا الاتحاد، وانا اقول اننا ربحنا معظم بلديّات قضاء وسنرى نتيجة الاتحاد لاحقاً".واوضح انه "في جزين والجنوب اظهر التيار مجدداً حضوره وقوّته على مستوى البلديات والرؤساء والأعضاء والمخاتير وذلك في والزهراني في صور وبنت ، في وحاصبيا، في وجزين، ولا مشكلة عندنا بالتحالف مع النائب السابق ومع اي كان في لبنان ولا نستحي، هم يستحون بتحالفاتهم ويحاولون ان يبقوها سرية، هم تحالفوا مع ومع القومي ومع افرقاء الممانعة، وعندما نقوم نحن بهذا الأمر نصبح غير سياديين وهم يكونون سياديين".وعن اتهام "القوات" ل "التيار" بالتحالف مع "حزب الله" في جزين، سأل : "أين يوجد حزب الله في جزين، وإذا شمة الناس ريحة في جزين نخسر 1000 صوت ونحن وحزب الله بالكاد نتواصل ويتهموننا بالتحالف معهم، ونحن و"حزب الله" بالكاد نتواصل ويتهموننا بالتحالف معهم".