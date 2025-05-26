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لبنان

دبور وسفيرة النرويج بحثا أوضاع المخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:32
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استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور اليوم، سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالستاد،  واستعرض معها  "الاوضاع الحياتية والمعيشية المأساوية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الحرمان"، بحسب بيان للسفارة" .
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