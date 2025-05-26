عطالله: التيار خرج أقوى بعد حملات ممنهجة ومدفوعة هدفت إلى اغتياله سياسيا

Advertisement

أقام " " في - احتفاله السنوي في قاعة مارون، برعاية رئيس " الحر" ممثلا بالنائب غسان .وتطرّق النائب عطالله إلى "نقاط عدّة كان للتيار اليد الطولى في العمل عليها، وتشكل مساحة مشتركة مع جميع اللبنانيين، وهي معرفة من سرق أموال اللبنانيين ومحاسبة المرتكبين عبر تدقيق جنائي بدأه ، العمل على عودة السوريين الذين باتوا يشكلون قنبلة موقوتة وعبئا اقتصاديا وديموغرافيا، رفض توطين ، إسوة بموقف عون في الامم المتحدة، رفض السلاح خارج الشرعية بدءا بالمخيمات، بشرط أن يترافق ذلك مع بناء جيش قوي قادر على الدفاع عن ، رفض أي نوع من انواع الارهاب أو التطرف سواء أكان طائفيا أم مناطقيا، رفض الفتنة الداخلية بالمطلق مهما كان سببها والعمل على بسط وحصر السلاح عبر الحوار وليس بالقوة، وأخيرا التنقيب عن الذي وضعه الرئيس على السكة الصحيحة لكي لا يبقى متسولة"، داعيا "الحكومة الجديدة الى استئناف العمل على هذا الموضوع".وتمنى "أن تكون هذه النقاط مشتركة بين جميع اللبنانيين، وأن يضع جميع الأفرقاء خلافاتهم جانبا والعمل على تحقيقها لما فيه خير لبنان واللبنانيين".وأكد أن " خرج أقوى بعد كل الحملات الممنهجة والمدفوعة التي كانت تهدف الى اغتياله سياسيا، وأثبت ذلك من خلال الاخيرة، التي خاضها من أقصى لبنان إلى أقصاه".وأوضح أن "التيار يسعى الى قانون انتخاب يمكن المغترب من أن ينتخب ويتمثل".وأشار إلى أن "لبنان لا يعيش، إلا بجناحيه المقيم والمغترب". (الوكالة الوطنية)