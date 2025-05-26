Advertisement

لبنان

عطالله: التيار خرج أقوى بعد حملات ممنهجة ومدفوعة هدفت إلى اغتياله سياسيا

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:43
A-
A+

Doc-P-1366220-638838820303431716.png
Doc-P-1366220-638838820303431716.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام "التيار الوطني الحر" في ملبورن - أستراليا احتفاله السنوي في قاعة مارون، برعاية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ممثلا بالنائب غسان عطالله.
Advertisement
وتطرّق النائب عطالله  إلى "نقاط عدّة كان للتيار اليد الطولى في العمل عليها، وتشكل مساحة مشتركة مع جميع اللبنانيين، وهي معرفة من سرق أموال اللبنانيين ومحاسبة المرتكبين عبر تدقيق جنائي بدأه الرئيس ميشال عون، العمل على عودة النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون قنبلة موقوتة وعبئا اقتصاديا وديموغرافيا، رفض توطين الفلسطينيين، إسوة بموقف الرئيس ميشال عون في الامم المتحدة، رفض السلاح خارج الشرعية بدءا بالمخيمات، بشرط أن يترافق ذلك مع بناء جيش قوي قادر على الدفاع عن لبنان، رفض أي نوع من انواع الارهاب أو التطرف سواء أكان طائفيا أم مناطقيا، رفض الفتنة الداخلية بالمطلق مهما كان سببها والعمل على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح عبر الحوار وليس بالقوة، وأخيرا التنقيب عن النفط والغاز الذي وضعه الرئيس ميشال عون على السكة الصحيحة لكي لا يبقى لبنان دولة متسولة"، داعيا "الحكومة الجديدة الى استئناف العمل على هذا الموضوع".

وتمنى "أن تكون هذه النقاط مشتركة بين جميع اللبنانيين، وأن يضع جميع الأفرقاء خلافاتهم جانبا والعمل على تحقيقها لما فيه خير لبنان واللبنانيين".

وأكد أن "التيار خرج أقوى بعد كل الحملات الممنهجة والمدفوعة التي كانت تهدف الى اغتياله سياسيا، وأثبت ذلك من خلال الانتخابات البلدية الاخيرة، التي خاضها من أقصى لبنان إلى أقصاه".

وأوضح أن "التيار يسعى الى قانون انتخاب يمكن المغترب من أن ينتخب ويتمثل".

وأشار إلى أن "لبنان لا يعيش، إلا بجناحيه المقيم والمغترب". (الوكالة الوطنية)

مواضيع ذات صلة
أحمد الحريري من صيدا: مناصرو تيار المستقبل يريدون عودة التيار إلى العمل السياسي
lebanon 24
26/05/2025 22:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تُدخل التسوّق إلى ChatGPT: تجربة ذكية وتفاعلية بدون إعلانات مدفوعة
lebanon 24
26/05/2025 22:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الاجتماعي: 1330 مليار ليرة مدفوعة منذ بداية 2025
lebanon 24
26/05/2025 22:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بورصة طوكيو تهوي بنحو 3 % عند الإغلاق مدفوعة برسوم ترامب الجمركية
lebanon 24
26/05/2025 22:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:41 | 2025-05-26
15:37 | 2025-05-26
15:32 | 2025-05-26
15:31 | 2025-05-26
15:28 | 2025-05-26
15:24 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24