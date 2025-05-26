بالصورة.. "عامود كهربائي" يسقط على شاحنة في الشويفات

شهدت ، اليوم الإثنين، حادثة سقوط عامود كهربائيّ على شاحنة لنقل المياه.

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وأسفرت الحادثة عن سقوط أضرار في الشاحنة، فيما شهدت المحلة ازدحاماً مرورياً.