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لبنان

بالصورة.. "عامود كهربائي" يسقط على شاحنة في الشويفات

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:57
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شهدت منطقة الشويفات، اليوم الإثنين، حادثة سقوط عامود كهربائيّ على شاحنة لنقل المياه.
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وأسفرت الحادثة عن سقوط أضرار في الشاحنة، فيما شهدت المحلة ازدحاماً مرورياً.
 
 
 
 
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