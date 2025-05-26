Advertisement

لبنان

في منطقة لبنانية.. "رابيد مسلح" يتجوّل بين الناس!

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1366236-638838838684823911.png
Doc-P-1366236-638838838684823911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
Advertisement

 في إطار حفظ الأمن وملاحقة المخالفين للأنظمة والقوانين وتوقيفهم على كل الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام المدعو: م. خ. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني) بالتّجول على متن آليّة نوع "رابيد" لون أبيض من دون لوحات محمّلة بأسلحة وذخائر حربيّة في بلدة عاصون- الضّنيّة.


بنتيجة المتابعة الفوريّة، تمكّنت دوريّة من فصيلة الضّنية، بتاريخ 24-5-2025، من رصد "الرابيد" أمام منزل المشتبه به، وبعد التّأكّد من وجوده داخل المنزل، وبالتّنسيق مع القضاء، قامت بمداهمته وتوقيفه وضبط السّيّارة وبندقيتَين حربيّتَين نوع كلاشنكوف، ومسدّسَين، وبندقيتَي صيد وكميّة من الأعتدة والذّخائر الحربيّة.


التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
في منطقة لبنانية.. "معهد" يتعرض للسرقة
lebanon 24
26/05/2025 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف رابيد على طريق شقرا جنوب لبنان والمعلومات تشير إلى نجاة السائق
lebanon 24
26/05/2025 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش السوري ومسلحين في "أشرفية صحنايا" قرب دمشق
lebanon 24
26/05/2025 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحالف الضرورة" بين"القوات اللبنانية" وسكاف
lebanon 24
26/05/2025 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:41 | 2025-05-26
15:37 | 2025-05-26
15:32 | 2025-05-26
15:31 | 2025-05-26
15:28 | 2025-05-26
15:24 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24