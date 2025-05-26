بعد خسارة الجميّل في انتخابات اتحاد بلديات المتن.. أول تعليق "كتائبي"

بعد خسارة رئيسة بلدية نيكول الجميّل في انتخابات ، علّق مصدر كتائبي عبر " " على نتائج الانتخابات، معتبراً أن " تركت منفردة في هذه المعركة رغم كل التعهدات، وللأسف لعب عامل المال دوراً أساسياً".

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وقال: "أهالي المتن يستحقون أفضل من هذا الواقع".