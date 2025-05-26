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لبنان
بعد خسارة الجميّل في انتخابات اتحاد بلديات المتن.. أول تعليق "كتائبي"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-05-2025
|
12:17
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بعد خسارة رئيسة بلدية
بكفيا
نيكول الجميّل في انتخابات
اتحاد بلديات المتن
، علّق مصدر كتائبي عبر "
لبنان24
" على نتائج الانتخابات، معتبراً أن "
الكتائب
تركت منفردة في هذه المعركة رغم كل التعهدات، وللأسف لعب عامل المال دوراً أساسياً".
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وقال: "أهالي المتن يستحقون أفضل من هذا الواقع".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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