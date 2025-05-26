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لبنان

بعد خسارة الجميّل في انتخابات اتحاد بلديات المتن.. أول تعليق "كتائبي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2025 | 12:17
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بعد خسارة رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميّل في انتخابات اتحاد بلديات المتن، علّق مصدر كتائبي عبر "لبنان24" على نتائج الانتخابات، معتبراً أن "الكتائب تركت منفردة في هذه المعركة رغم كل التعهدات، وللأسف لعب عامل المال دوراً أساسياً".
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وقال: "أهالي المتن يستحقون أفضل من هذا الواقع".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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