عن طرابلس.. ماذا قال وهاب اليوم؟

نشر "التوحيد العربي" الوزير السابق منشوراً عبر حسابه على "آكس" قائلاً: "كانت وستبقى قلعة الكرامة والعروبة والوطنية ولن تشوهها حفنة من التكفيريين الوافدين إلى المدينة من خارجها طرابلس بعائلاتها وأبنائها بعيدة عن التطرف والإرهاب".

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