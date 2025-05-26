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لبنان

عن طرابلس.. ماذا قال وهاب اليوم؟

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:37
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على "آكس" قائلاً: "كانت طرابلس وستبقى قلعة الكرامة والعروبة والوطنية ولن تشوهها حفنة من التكفيريين الوافدين إلى المدينة من خارجها طرابلس بعائلاتها وأبنائها بعيدة عن التطرف والإرهاب".
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