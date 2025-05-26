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لبنان

الحجار التقى مكي وبحثا مشاريع التحوّل الرقمي الخاصة بوزارة الداخلية

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:33
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عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب والمعنيين من الوزارتين.
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وخلال الإجتماع تم البحث في مشاريع التحول الرقمي الخاصة بوزارة الداخلية والبلديات. 
 
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