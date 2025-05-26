"مزاح" بين رئيس الجمهورية ومحمد رعد.. تفاصيل لقاء وفد "حزب الله" في بعبدا

نقلت قناة "الحدث" عن مصادر مقربة من " " قولها إنَّ زيارة وفد الحزب إلى رئيس الجمهورية ، اليوم الإثنين، جاءت بعد تأجيل زيارة الموفدة الأميركية إلى .

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وأوضحت المصادر أن الإجتماع بحث ملف نزع السلاح الفلسطيني، مشيرة إلى أنَّ "وافق على المسار الذي يقودُ به الحوار".

إلى ذلك، قالت قناة الـ" " إنَّ لقاء وفد "حزب الله" مع عون كان إيجابياً وتخلله الكثير من الود، وأضافت: "لقد عكس تصريح رعد من على منبر الرئاسة هذه العلاقة الإيجابية، وأظهر حرص الحزب على مواصلة الحوار مع الرئيس وإبقاء قنوات التواصل معه العلنية والخاصة مفتوحة".

من ناحيتها، ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن لقاء عون وكتلة الوفاء للمقاومة كان مُحدداً مسبقاً، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية مازح أعضاء للمقاومة متحدثاً عن الجيرة بين بلدة والعيشية بلدة

ووفقاً للقناة، فإن الرئيس عون خاطب رعد قائلاً: "نحنا أولاد منطقة واحدة يا حاج".