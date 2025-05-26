Advertisement

لبنان

"مزاح" بين رئيس الجمهورية ومحمد رعد.. تفاصيل لقاء وفد "حزب الله" في بعبدا

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1366260-638838857996582624.jpg
Doc-P-1366260-638838857996582624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت قناة "الحدث" عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنَّ زيارة وفد الحزب إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الإثنين، جاءت بعد تأجيل زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان.
Advertisement
 
وأوضحت المصادر أن الإجتماع بحث ملف نزع السلاح الفلسطيني، مشيرة إلى أنَّ "وافق على المسار الذي يقودُ به الرئيس عون الحوار".
 
إلى ذلك، قالت قناة الـ"lbci" إنَّ لقاء وفد "حزب الله" مع عون كان إيجابياً وتخلله الكثير من الود، وأضافت: "لقد عكس تصريح رعد من على منبر الرئاسة هذه العلاقة الإيجابية، وأظهر حرص الحزب على مواصلة الحوار مع الرئيس وإبقاء قنوات التواصل معه العلنية والخاصة مفتوحة".
 
 
من ناحيتها، ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن لقاء عون وكتلة الوفاء للمقاومة كان مُحدداً مسبقاً، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية مازح أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة متحدثاً عن الجيرة بين جباع بلدة النائب محمد رعد والعيشية بلدة عون.
 
ووفقاً للقناة، فإن الرئيس عون خاطب رعد قائلاً: "نحنا أولاد منطقة واحدة يا حاج".
 
كذلك، طرح نواب "حزب الله" سؤالاً على عون وفيه: "أهل الجنوب بلا منازل.. إلى متى سيستمر ذلك؟".. هنا، أجاب عون، بحسب "الجديد": "لا ربط بين نزع السلاح وإعادة الإعمار". 
 

مواضيع ذات صلة
"طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟
lebanon 24
26/05/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نقابي في الهرمل بين "حزب الله" وحركة "أمل"
lebanon 24
26/05/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية.. "ودّ" لا يحجب "الاختلاف"؟!
lebanon 24
26/05/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل رئيس "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة ضمّ: حسن فضل وأمين شري وحسين الحاج حسن وعلي عمار
lebanon 24
26/05/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:41 | 2025-05-26
15:37 | 2025-05-26
15:32 | 2025-05-26
15:31 | 2025-05-26
15:28 | 2025-05-26
15:24 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24