بالصورة... الجيش يُداهم منازل مطلوبين في مناطق عدّة

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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدات وخربة قنافار وحوش الحريمة ودكوة - ، وأوقفت المواطنين (ا.ا.) و(ش.ص.) و(م.ا.) و(ا.م.ا.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وبالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما دهمت وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي بوادي وحدث - ، وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.