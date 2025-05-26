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لبنان

بالصورة... الجيش يُداهم منازل مطلوبين في مناطق عدّة

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:20
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدات سحمر وخربة قنافار وحوش الحريمة ودكوة - البقاع الغربي، وأوقفت المواطنين (ا.ا.) و(ش.ص.) و(م.ا.) و(ا.م.ا.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وبالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي بوادي وحدث بعلبك - البقاع،  وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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