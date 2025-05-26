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لبنان

مأساة في البقاع.. سوري فارق الحياة "غرقاً"

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:02
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توفي السوري" ع.ع." (17 عاماً) إثر غرقه في بركة زراعية في بلدة شعث البقاعية.
 
 
وإثر الحادثة، جرى انتشال جثة الضحية ونقلها إلى مستشفى دار الحكمة.
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