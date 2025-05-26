هل العلاقة مقطوعة بين سلام و "حزب الله"؟

قالت مصادر حكومية لـ" "، اليوم الإثنين، إنه لا صحة لما يقال عن أنَّ العلاقة مقطوعة بين رئيس الحكومة و " ".

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وأوضحت المصادر أنَّ التواصل بين "حزب الله وسلام ليس مقطوعاً وليس مستمراً في الوقت نفسه وحينما يكون هناك من أمر ما تحصل اتصالات بين الطرفين".