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لبنان

هل العلاقة مقطوعة بين سلام و "حزب الله"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-05-2025 | 14:17
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قالت مصادر حكومية لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنه لا صحة لما يقال عن أنَّ العلاقة مقطوعة بين رئيس الحكومة نواف سلام و "حزب الله".
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وأوضحت المصادر أنَّ التواصل بين "حزب الله وسلام ليس مقطوعاً وليس مستمراً في الوقت نفسه وحينما يكون هناك من أمر ما تحصل اتصالات بين الطرفين".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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