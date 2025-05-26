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لبنان

ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:24
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تعرّض المدعو "ع.ش" ابن بلدة القطين قضاء الضنية شمال لبنان، لعملية سرقة بقوة السلاح بينما كان متّجهاً الى مطار رفيق الحريري الدولي ليقلّ أحد المغتربين الواصلين إلى لبنان.
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وفي التفاصيل، وعلى مقربة من مدخل المطار، قام شبّان على دراجة ناريّة بانتحال صفة امن المطار و توقيف الضحية على جانب الطريق قبل أن يتعرض للتهديد بمسدس حربي ويتمّ سلب أوراقه الثبوتية و مبلغ مالي يتخطى الـ1200 دولار بالإضافة الى هاتفه الخلوي و مفتاح السيارة.
 
 
وبعد ذلك، لاذ السارقون بالفرار ورمي مفتاح السيارة على مقربة من مكان الحادثة.
 

 
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