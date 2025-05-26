ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية

تعرّض المدعو "ع.ش" ابن بلدة القطين ، لعملية سرقة بقوة السلاح بينما كان متّجهاً الى ليقلّ أحد المغتربين الواصلين إلى .

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وفي التفاصيل، وعلى مقربة من مدخل ، قام شبّان على دراجة ناريّة بانتحال صفة امن المطار و توقيف الضحية على جانب الطريق قبل أن يتعرض للتهديد بمسدس حربي ويتمّ سلب أوراقه الثبوتية و مبلغ مالي يتخطى الـ1200 دولار بالإضافة الى هاتفه الخلوي و مفتاح السيارة.

وبعد ذلك، لاذ السارقون بالفرار ورمي مفتاح السيارة على مقربة من مكان الحادثة.



