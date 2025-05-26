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لبنان

بالفيديو: أزمة بدأت باكراً في لبنان.. والآتي أعظم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2025 | 14:49
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يواجه سدّ شبروح في فاريا "كارثة" حقيقية مع تسجيل انخفاض غير مسبوق في كمية المياه المخزنة، نتيجة أزمة متفاقمة في المتساقطات.
 
 
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أرقام حصل عليها "لبنان24" كشفت أن نسبة الأمطار هذا العام لم تتجاوز 380 ملم، مقارنة بـ1049 ملم في العام الماضي. هذه الأزمة ليست سوى مقدمة لما وصفه الخبراء بـ"الصيف الحارق"، الذي يحمل في طياته تداعيات أكبر وأخطر على الأمن المائي والغذائي في لبنان.
 
التفاصيل في الفيديو المرفق أدناه:
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

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