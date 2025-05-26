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لبنان

عمره 26 عاماً فقط... تعرّفوا إلى أصغر رئيس بلدية في لبنان (صورة)

Lebanon 24
26-05-2025 | 15:24
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في بلدة العماير – رجم عيسى في وادي خالد (عكار)، انتُخب الشاب اللبناني مهند أحمد الحاجي، البالغ من العمر 26 عاماً (مواليد 1999)، رئيساً للبلدية، ليكون بذلك أصغر شاب لبناني يتولى هذا المنصب.
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ورغم صغر سنه، يُعرف مهند بنشاطه الاجتماعي والبيئي، ويعمل في مجال علوم مختبرات الأسنان، حيث يدير عدداً من العيادات الخاصة.


يسعى من خلال موقعه إلى تحسين الخدمات الإنمائية في البلدة، لا سيما الإنارة وتزفيت الطرقات.


لكن مسيرته لم تكن سهلة، إذ واجه منذ البداية تشكيكاً من البعض في قدرته على تحمّل مسؤولية هذا المنصب بسبب صغر سنه.




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