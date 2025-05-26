سلام يصل إلى الإمارات مع وفد حكومي للمشاركة في قمة الإعلام العربي

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غادر المحامي مساء اليوم متّجهاً إلى للمشاركة في قمة التي تُعقد في إمارة دبي، والتي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء إعلام وممثلون لمؤسسات إعلامية عربية في طليعتهم رئيس الحكومة الدكتور والسيدة عقيلته على رأس وفد يضمّ الدكتور ، على ان يلقي رئيس الحكومة كلمة رئيسية في القمة.بدوره يشارك وزير الإعلام في الجلسة الوزارية الحوارية لوزراء الاعلام العرب المخصصة لمناقشة مستقبل الإعلام العربي والتحديات الرقمية والتحوّل التكنولوجي إضافة إلى تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك، ويلقي كلمة في هذا الاطار.ومن المقرر أن يعقد وزير الإعلام على هامش القمة اجتماعات مع نظرائه الخليجيين وأصحاب محطات إعلامية للبحث في شؤون مشتركة، على أن يلبّي دعوة لحضور لقاء أفراد مع رئيس الحكومة.وتندرج زيارة في إطار حرص على مواكبة التطورات الإعلامية في العالم العربي، والمساهمة في صياغة رؤية جماعية تعزز واقع الإعلام وتكرّس دوره شريكا أساسيا في التنمية والنهضة المجتمعية. (الوكالة الوطنية)