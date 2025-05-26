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لبنان

سلام يصل إلى الإمارات مع وفد حكومي للمشاركة في قمة الإعلام العربي

Lebanon 24
26-05-2025 | 15:28
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غادر وزير الإعلام المحامي بول مرقص بيروت مساء اليوم متّجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة الإعلام العربي التي تُعقد في إمارة دبي، والتي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء إعلام وممثلون لمؤسسات إعلامية عربية في طليعتهم رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام والسيدة عقيلته على رأس وفد يضمّ وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، على ان يلقي رئيس الحكومة كلمة رئيسية في القمة.
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بدوره يشارك وزير الإعلام في الجلسة الوزارية الحوارية لوزراء الاعلام العرب المخصصة لمناقشة مستقبل الإعلام العربي والتحديات الرقمية والتحوّل التكنولوجي إضافة إلى تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك، ويلقي كلمة في هذا الاطار.

ومن المقرر أن يعقد وزير الإعلام على هامش القمة اجتماعات مع نظرائه الخليجيين وأصحاب محطات إعلامية للبحث في شؤون مشتركة، على أن يلبّي دعوة السفارة اللبنانية لحضور لقاء أفراد الجالية اللبنانية مع رئيس الحكومة.
وتندرج زيارة مرقص في إطار حرص لبنان على مواكبة التطورات الإعلامية في العالم العربي، والمساهمة في صياغة رؤية جماعية تعزز واقع الإعلام وتكرّس دوره شريكا أساسيا في التنمية والنهضة المجتمعية. (الوكالة الوطنية)
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