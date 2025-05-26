توغّل وتجريف إسرائيلي في ميس الجبل... والجيش يتحرّك!

توجّه الجيش نحو الأطراف الشرقية لبلدة ، عقب تنفيذ الجيش الإسرائيليّ أعمال تجريف داخل الأراضي شرقي البلدة، بعد توغّله لمسافة 200 متر، ترافقه جرافتان تمركزتا قرب السياج التقني.

وبحسب صحيفة "الأخبار"، وصلت القوة إلى منطقة كروم المراح قبالة موقع ، وتمركزت بالقرب من منزل المواطن حسان عمّار، الذي عاد للسكن فيه مع زوجته وأطفاله.

وبهدف الحفاظ على سلامتهم، أخرج عمّار عائلته من المنزل، قبل أن يعود إليه بالتزامن مع استمرار ورشة الأشغال الإسرائيلية. وحتى الآن، لم تُسجّل مواجهة مباشرة بينه وبين القوات الإسرائيلية.

كما أقدم الجيش على إشعال حريق كبير في المساحات المفتوحة بين قرية وبلدة العباسية وسهل .