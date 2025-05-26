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لبنان

توغّل وتجريف إسرائيلي في ميس الجبل... والجيش يتحرّك!

Lebanon 24
26-05-2025 | 16:15
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توجّه الجيش نحو الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل، عقب تنفيذ الجيش الإسرائيليّ أعمال تجريف داخل الأراضي اللبنانية شرقي البلدة، بعد توغّله لمسافة 200 متر، ترافقه جرافتان تمركزتا قرب السياج التقني.

وبحسب صحيفة "الأخبار"، وصلت القوة الإسرائيلية إلى منطقة كروم المراح قبالة موقع البغدادي، وتمركزت بالقرب من منزل المواطن حسان عمّار، الذي عاد للسكن فيه مع زوجته وأطفاله.

وبهدف الحفاظ على سلامتهم، أخرج عمّار عائلته من المنزل، قبل أن يعود إليه بالتزامن مع استمرار ورشة الأشغال الإسرائيلية. وحتى الآن، لم تُسجّل مواجهة مباشرة بينه وبين القوات الإسرائيلية.

كما أقدم الجيش الإسرائيلي على إشعال حريق كبير في المساحات المفتوحة بين قرية الغجر وبلدة العباسية وسهل الماري.


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