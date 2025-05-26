عبد المسيح: نريد العدالة لا الاستعراض

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غرد النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "إلى الحكومة والمصرف المركزي:بلا تدقيقصحيح أن قوانين رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة المالية ضرورية لإعادة الانتظام المالي، لكن الأهم من كل ذلك هو التدقيق الجنائي، خصوصاً في والوزارات الأساسية.ما بدأته شركة "ألفاريز أند مارسال" بتقرير أولي أدى إلى توقيف حاكم مصرف ، يجب ألا يتوقف هنا. فكيف سيكون المشهد إذا استُكمل التدقيق ليطال كل المؤسسات والملفات؟هيكلة المصارف لن تُعيد الثقة وحدها. المطلوب أكثر:- تدقيق شفاف- محاسبة جدية- استعادة الأموال المنهوبة والمنقولة- إعادة حقوق المودعينالشعب لا ينتظر إصلاحًا شكليًا... بل تحقيقًا حقيقيًا لا يساوم ولا يجمّل.نريد العدالة لا الاستعراض... الحقيقة لا التغطية".