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لبنان
آخر خبر عن الليرة اللبنانية والدولار.. ماذا كشف؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-05-2025
|
15:41
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كشفت بيانات مالية جديدة أصدرها
بنك بيبلوس
مؤخراً عن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة
اللبنانية
في السوق إلى 119.129.7 مليار
ليرة لبنانية
في نهاية آذار 2025 بزيادة قدرها 16% عن 102.718.3 مليار ليرة نهاية عام 2024 وبنسبة 33.6% عن 89.164.1 مليار ليرة لبنانية في نهاية آذار 2024.
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اللافت أن هذه الزيادة في الكتلة النقدية جاءت وسط اعتماد "الدولرة" في السوق اللبناني ومع تقاضي نسبة كبيرة من المواطنين رواتبهم بالدولار الأميركي.. فما سبب ارتفاع كتلة الليرة النقدية وهل هي تؤثر على سعر صرف الدولار؟
الخبير المالي والاقتصادي
نسيب غبريل
قال لـ"
لبنان24
" إنَّ ارتفاع الكتلة النقدية لليرة سببها عوامل عديدة منها قيام
مصرف لبنان
أواخر العام الماضي بضخّ ليرات في السوق وذلك بعدما حصل هناك شحّ على صعيد توافر العملة إثر تراجع استخدامها.
وأوضح غبريل أن الطلب على الليرة يرتفع خصوصاً حينما تطلب الشركات الليرة اللبنانية لدفع ضرائبها، لكنه قال إن مصرف
لبنان
يضبط تلك الكتلة ويسيطر عليها.
وعملياً، فإنه كلما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة في السوق كلما ازدادت المخاوف من إمكانية تأثيرها على سعر صرف الدولار. هنا، يلفت غبريل إنّ الدليل على أن الأمور مضبوطة هو أنّ سعر الصرف ما زال على حاله عند حدود 89500 ليرة ولم يتغير، ما يشير إلى أن كتلة الليرة في السوق، رغم ارتفاعها، لم ترتد سلباً على الدولار.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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