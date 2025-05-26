رئيس الجمهورية يُحضر له.. مؤتمر لدعم لبنان و 5 دول ستشارك فيه

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية يعمل على ترتيب مؤتمر خُماسي دولي لدعم ، وتشارك فيه ، ، أميركا، ومصر.

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كذلك، قالت القناة إنَّ عون حريص على كل المكونات ، موضحة أن "رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته مع المسؤولين ومعالجته كل الملفات، مُصرُّ على عدم إظهار الطائفة كطائفة مكسورة".