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لبنان

رئيس الجمهورية يُحضر له.. مؤتمر لدعم لبنان و 5 دول ستشارك فيه

Lebanon 24
26-05-2025 | 15:55
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يعمل على ترتيب مؤتمر خُماسي دولي لدعم لبنان، وتشارك فيه الإمارات، السعودية، أميركا، فرنسا ومصر.
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كذلك، قالت القناة إنَّ عون حريص على كل المكونات اللبنانية، موضحة أن "رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته مع المسؤولين ومعالجته كل الملفات، مُصرُّ على عدم إظهار الطائفة الشيعية كطائفة مكسورة".
 
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