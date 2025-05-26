مكي يجتمع بشركاء دوليين لبحث دعم إصلاح الإدارة العامة في لبنان

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عقد لشؤون فادي مكي، طاولة مستديرة في القاعة الكبرى في الوزارة، جمعت سفراء وكبار مسؤولي الجهات المانحة وممثلي في ، في إطار تعزيز الشراكة والدعم لمسار إصلاح القطاع العام.استهل الوزير اللقاء بكلمة ترحيبية، شاكراً للحضور من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة تلبية الدعوة، ومؤكداً أن اللقاء يهدف إلى تحقيق ثلاث غايات رئيسية:إطلاع على التقدّم المُحرز في تنفيذ خطة عمل .عرض عدد من المبادرات المقترحة واحتياجات التمويل المرتبطة بها.مبادرة تحديث ، وتقديم مقاربة الوزارة في هذا المجال كأولوية إصلاحية.وشارك في الاجتماع عدد من السفراء، منهم في لبنان هيرفي ماغرو، سفيرة مملكة في لبنان مارتا شوس، وممثلون عن سفارة الاتحادية في لبنان. إضافة إلى ممثلين عن عدد من أبرز الجهات الدولية، وبينهم: ، (UNDP)، ، الوكالة للتعاون الدولي (GIZ)ومكتب لخدمات المشاريع (UNOPS)وقد استعرض الوزير مكي خلال اللقاء أبرز محطات العمل الإصلاحي في الوزارة ومشيراً إلى الإنجازات المحققة مؤخراً. لاسيّما على صعيد تطوير آلية التعيينات الإدارية.وفي ختام الاجتماع، استمع الوزير مكي إلى مداخلات وملاحظات ممثلي المجتمع الدولي الذين عبّروا عن اهتمامهم بالنهج المتّبع وقدّموا توجيهات واقتراحات بنّاءة لدعم مسار الإصلاح الإداري في لبنان.