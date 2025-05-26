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لبنان

بعد الخسارة في المتن.. رسالة من الجميّل

Lebanon 24
26-05-2025 | 16:18
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أكّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إلى انّه "لم ولن نتردد عن خوض أي انتخابات لتحسين حياة الناس ومحاربة الفساد والزبائنية ولو تركنا لوحدنا".
واعتبر الجميّل إلى أن "العبر كثيرة لكن الأساليب التي استعملت بوجهنا لم ولن نتعلم منها لأنها نقيض مدرستنا السياسية أهمها شراء الضمائر، الطعن بالظهر والانقلاب على إرادة الناس". 


ووجّه تحية إلى نيكول الجميّل و"الأبطال الذين لم يخضعوا"، معتبرًا أن "بفضلهم  ولأول مرة منذ ٣٠ عامًا خرجنا من ثقافة المبايعة".


وفي رسالة إلى أبناء المتن، قال الجميّل إن "مسار التغيير ولو كان صعبًا لن يتوقف والجولات أمامنا كثيرة. نعد اللبنانيين والمتنيين بالاستمرار بالنهج النظيف والشفاف نفسه ودائمًا في خدمة لبنان". 


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