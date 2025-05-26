بعد الخسارة في المتن.. رسالة من الجميّل

لم ولن نتردد عن خوض أي انتخابات لتحسين حياة الناس ومحاربة الفساد والزبائنية ولو تركنا لوحدنا.
العبر كثيرة لكن الأساليب التي استعملت بوجهنا لم ولن نتعلم منها لأنها نقيض مدرستنا السياسية أهمها شراء الضمائر، الطعن بالظهر والانقلاب على إرادة الناس.
تحية لنيكول الجميّل وللأبطال…
— Samy Gemayel (@samygemayel) May 26, 2025
لم ولن نتردد عن خوض أي انتخابات لتحسين حياة الناس ومحاربة الفساد والزبائنية ولو تركنا لوحدنا.
العبر كثيرة لكن الأساليب التي استعملت بوجهنا لم ولن نتعلم منها لأنها نقيض مدرستنا السياسية أهمها شراء الضمائر، الطعن بالظهر والانقلاب على إرادة الناس.
تحية لنيكول الجميّل وللأبطال…