بعد الخسارة في المتن.. رسالة من الجميّل

لم ولن نتردد عن خوض أي انتخابات لتحسين حياة الناس ومحاربة الفساد والزبائنية ولو تركنا لوحدنا.

العبر كثيرة لكن الأساليب التي استعملت بوجهنا لم ولن نتعلم منها لأنها نقيض مدرستنا السياسية أهمها شراء الضمائر، الطعن بالظهر والانقلاب على إرادة الناس.

تحية لنيكول الجميّل وللأبطال… — Samy Gemayel (@samygemayel) May 26, 2025 Advertisement

واعتبر الجميّل إلى أن "العبر كثيرة لكن الأساليب التي استعملت بوجهنا لم ولن نتعلم منها لأنها نقيض مدرستنا السياسية أهمها شراء الضمائر، الطعن بالظهر والانقلاب على إرادة الناس".ووجّه تحية إلى نيكول الجميّل و"الأبطال الذين لم يخضعوا"، معتبرًا أن "بفضلهم ولأول مرة منذ ٣٠ عامًا خرجنا من ثقافة المبايعة".وفي رسالة إلى أبناء المتن، قال الجميّل إن "مسار التغيير ولو كان صعبًا لن يتوقف والجولات أمامنا كثيرة. نعد اللبنانيين والمتنيين بالاستمرار بالنهج النظيف والشفاف نفسه ودائمًا في خدمة ".