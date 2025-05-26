حضره أكثر من 500 شخص.. حفل ضخم لمجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان

أقامت الأميركية من أجل (ATFL) حفلاً جمع أكثر من 500 شخصيةٍ بارزة، من بينهم أميركيون من أصل لبناني من جميع أنحاء ، ومسؤولون لبنانيون، ومسؤولون أميركيون من الحزبين يمثلون والإدارة.

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وقال رئيس المجموعة، إد غابرييل: "تتطلع ATFL (مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان) إلى المرحلة التالية من عملها، والمساعدة في ضمان استمرار توافق السياسة الأميركية مع مصالح لبنان طويلة الأمد، وتحقيق تقدم ملموس".