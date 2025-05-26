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لبنان

حضره أكثر من 500 شخص.. حفل ضخم لمجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان

Lebanon 24
26-05-2025 | 16:53
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أقامت مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) حفلاً جمع أكثر من 500 شخصيةٍ بارزة، من بينهم أميركيون من أصل لبناني من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومسؤولون لبنانيون، ومسؤولون أميركيون من الحزبين يمثلون الكونغرس والإدارة.
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وقال رئيس المجموعة، إد غابرييل: "تتطلع ATFL (مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان) إلى المرحلة التالية من عملها، والمساعدة في ضمان استمرار توافق السياسة الأميركية مع مصالح لبنان طويلة الأمد، وتحقيق تقدم ملموس".

وبحسب بيان المجموعة، فقد رحبت ATFL بالمناقشات الحيوية التي تعكس ديناميكية الشعب اللبناني وشغفه، مشيرة الى إن مثل هذه الاختلافات لا تشكل انقساماً، بل قوة تعكس المرونة والحيوية التي تميز لبنان وجاليته في الخارج.
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