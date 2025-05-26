خروقات اسرائيلية ومخاوف من توسيع العدوان...جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش

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فيما مرّ استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي النبطية والجنوب بسلام وهدوء من دون اعتداءات إسرائيلية بالتزامن مع استعادة الجنوبيين واللبنانيين أجواء عيد والتحرير، اخترقت جرافتان إسرائيليتان الخط الازرق وتوغلتا داخل الأراضي في منطقة كروم المراح شرق ميس الجبل، وقامت بأعمال تفتيش في المنطقة.ولفتت المعلومات الى ان قوة المشاة لا زالت تتحرك داخل الأراضي اللبنانية شرق ميس الجبل متخطية أحد المنازل، حيث أستخدم الجنود المصابيح من دون دخول الجرافات التي بقيت قرب الحدود.كما أفيد بأن جيش أشعل حريقاً كبيراً في المساحات المفتوحة في الأراضي اللبنانية بين قرية الغجر وبلدة العباسية وبين الغجر وسهل الماري.وتخوّفت مصادر سياسية عبر «البناء» من «نيات إسرائيلية بتوسيع العدوان على في محاولة جديدة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين لاستفزاز واستدراجه لجولة قتالية جديدة قد يحتاجها نتنياهو لإعادة شدّ العصب الداخلي في ظل المأزق الذي يواجهه في ظل المزيد من تفكك الحكومة والمجتمع في الكيان الإسرائيلي».وحذرت المصادر من «ارتفاع نسبة خطر توسيع الحرب كلما اقترب موعد انتخابات الكنيست في «إسرائيل» وتقدم المفاوضات الأميركية حول الملف باتجاه إنجاز اتفاق». ولمست المصادر تقصيراً فاضحاً من الدولة والحكومة اللبنانية حيال الاعتداءات الإسرائيلية باستثناء إطلاق المواقف وجهود دبلوماسية خجولة لا تُسمن ولا تغني من جوع، في وقت تطالب الدولة في لبنان بالضغط على المقاومة لنزع سلاحها! وحمّلت المصادر الأميركي والفرنسي مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية وأي تطور عسكري على الحدود يؤدي الى تجدد الحرب، الأمر الذي سيطيح بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار ويهدد الأمن والاستقرار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.وأكدت مصادر رسمية لـ "نداء الوطن" أن منطقة جنوب الليطاني أصبحت بنسبة 90 في المئة تحت سيطرة الجيش، إذ لم يعد هناك من تواجد مسلح لـ "حزب الله" ولا تحركات بشرية حتى في الأنفاق التي حفرها "الحزب"، كما أن فجر معظم الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة "الحزب".وقرأت أوساط دبلوماسية عربية عبر "نداء الوطن" الخطاب الأخير للأمين العام لـ "حزب الله" بأنه يعود إلى ما قبل الحرب انطلاقاً من معادلة جيش وشعب ومقاومة. وكرر معادلة "الاستقرار مقابل الإعمار" والتمسك بمسألة المقاومة والسلاح. إنه كلام خطير".وتطرقت إلى زيارة رعد والوفد المرافق فقالت إن "الحزب" يدرك "حجم الضغط الأميركي الكبير على رئيسي الجمهورية والحكومة للقول نحن نتكلم مع . لكن في الجوهر الأمور واقفة". أضافت: "خطاب الشيخ قاسم عالي السقف والنبرة وكأن لا شيء تغير: فليس هناك سلطة سياسية ، ولا حدود قد أقفلت بين لبنان وسوريا، ولا أقفلت الحدود مع التي تستهدفهم يومياً في وقت ليس بمقدورهم الرد، وليس المشروع الكبير في المنطقة في أزمة".وتابعت: "كأن "حزب الله" ما زال في مرحلة يتحكم فيها بالقرار الأمني والعسكري والسياسي وبقرار الحدود مع وإسرائيل". ورأت في تصريح النائب رعد أمس و"كأنه يقول لا نريد أن نضع رئيس الجمهورية في وجهنا. تنازل في الشكل ولا تنازل في المضمون".وخلصت الأوساط إلى القول إن "حزب الله" أكد أنه "ليس في وارد إنهاء مشروعه المسلح وأن لا تريد أن يتخلى "حزب الله" عن مشروعه. وفي المقابل، تكتفي السلطة على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة بتسجيل المواقف المبدئية المتصلة بالسيادة لكن لا خطوات على أرض الواقع . إن لبنان يدور في الحلقة المفرغة".