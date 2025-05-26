Advertisement

لبنان

قاسم يقطع الطريق على تسليم السلاح: لا تنازلات من دون مقابل بعد الان

Lebanon 24
26-05-2025 | 22:40
A-
A+
Doc-P-1366370-638839215228669020.jpg
Doc-P-1366370-638839215228669020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار": أمسك نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، بالسياسة من جديد، رافعًا سقف التهديد والتهويل. واللافت أن مواقف قاسم التي تتمايز عن تلك التي أطلقها غداة اتفاق وقف النار عندما أعلن أن الحزب تحت سقف الدولة والدستور، جاءت بعد المتغيرات التي شهدتها المنطقة غداة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورعايته تطبيع سوريا مع دول الخليج، واستعداده للتطبيع مع إسرائيل عبر توقيع اتفاقات أبراهام.
Advertisement
فقوله إن الحرب لم تنتهِ، أسقط عمليًا مفاعيل اتفاق وقف النار الذي وافق عليه الحزب، ، ما يعكس امتعاض الحزب من الاستنزاف الذي يتعرض له، وسط صمت داخلي وخارجي مطبق يطلق يد إسرائيل مقابل محاسبة الحزب والضغط عليه لنزع سلاحه. وقد يكون في ذلك تهديد ضمني لا يُترجم عمليًا على الأرض، مؤداه أن الحزب يحذر من احتمال عودته إلى العمل المقاوم.
لمصادر سياسية قريبة من ثنائي "أمل" – "حزب الله"، قراءة مغايرة ترى أن رسالة الحزب هي في تنبيه كل الأفرقاء إلى أنه بلغ الحد الأقصى من التحمل، وأن كل المعنيين مدعوون إلى أن يتوقفوا عن مطالبة الحزب بالمزيد. فهو التزم الاتفاق في الوقت الذي تتخلف فيه إسرائيل يوميًا عن التزاماتها. وعليه، قبل أن تنفذ إسرائيل جانبها من الاتفاق بالانسحاب وتسليم الأسرى، لن يكون هناك انتقال إلى المرحلة الثانية منه.
والأمر يقود إلى خلاصة أن الحزب لن يعمد إلى تسليم السلاح قبل أن تلتزم إسرائيل من جانبها الاتفاق، لأنه بلغ مرحلة من تقديم التنازلات من دون أن يحظى بأي مقابل، لا في موضوع إعادة الإعمار ولا في تأمين عودة آمنة لأبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم، في ظل استمرار الاعتداءات.
وهذا يعني أيضًا أن لا مكان للحوار الثنائي مع بعبدا، ما لم يكن على قاعدة تأمين مقابل للحزب تحت وطأة نقمة في قواعده وانقسام واضح على مستوى القيادة بين أصحاب الرأي الهادف إلى التهدئة والانخراط في المسار السلمي، والمتشددين الذين يرون أن الحزب بتسليمه السلاح من دون مقابل يكون قد خسر كل شيء.
مواضيع ذات صلة
ما علاقة موقف قاسم من تسليم السلاح بانزعاج بغداد من تصريح عون؟
lebanon 24
27/05/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: ما من شروط وضعت من قبل "حزب الله" حتى الآن لتسليم السلاح
lebanon 24
27/05/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: على حزب الله تسليم السلاح فورًا ومن دون مكابرة
lebanon 24
27/05/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح كما واجهنا إسرائيل
lebanon 24
27/05/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:17 | 2025-05-27
01:15 | 2025-05-27
01:10 | 2025-05-27
01:00 | 2025-05-27
00:28 | 2025-05-27
00:26 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24