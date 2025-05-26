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كتبت في" الديار": ينقل زوار العاصمة الأميركية معلوماتٍ تؤكد وجود "تشدّدٍ لدى هذه الإدارة حول شرطي الإصلاح وحصرية السلاح بيد الشرعية ، مع استمرار الإهتمام الأميركي بالملفات اللبنانية، بدلالة الضمانات التي لم يتمّ كشف النقاب عنها، والتي أمنّتها لليوم الإنتخابي الأخير في الجنوب، حيث تراجع منسوب الإعتداءات " "، ولكن من دون أن تمنع هذه الضمانات " " من استئناف خروقاتها، لوقف النار بعد إقفال صناديق الإقتراع في المدن والبلدات الجنوبية".ويتحدث زوار واشنطن لـ "الديار" عن "انشغال الديبلوماسية الأميركية بأكثر من ملف إقليمي في وقتٍ واحد، واهتمامها بالأوضاع في وفي ، إنما من دون أن يعني ذلك إهمال ما يجري على الساحة اللبنانية أخيراً". وعليه، فإن ورقة حاضرة على طاولة الخارجية الأميركية. ولكن بالتوازي يستخلص زوّار واشنطن، من خلال مداولاتهم مع ديبلوماسيين على تماس مع الملف اللبناني، بأن " ما زالت تحت المجهر الأميركي، بمعنى أن الرقابة الدولية مستمرة، ولن تُرفع إلاّ بعد استكمال كل الخطوات والإجراءات السياسية والمالية والأمنية، المتعلقة ببسط على الأراضي اللبنانية كافةً، وتطبيق القرار 1701 والإصلاحات المالية الضرورية لإطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار"