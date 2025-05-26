جردة حساب: هؤلاء الرابحون والخاسرون

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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": إذا كانت تحاول في العلن التركيز فقط على الإنجازات التي حققتها خلال العملية لضرورات التعبئة الجماهيرية وشدّ العصب، إّلّا أنّ الأكيد أنّها ستهتم بدرس نقاط ضعفها عندما تُجري المراجعة الداخليةللأرقام في الغرف المغلقة، وذلك سعياً إلى معالجتها قبل موعد ا لانتخابات النيابية بعد نحو عام.والواضح أنّ طبيعة ا لاستحقاق البلدي الذي تتداخل فيه عوامل مركّبة عدة، سمحت لكل طرف بأن يعتبر نفسه منتصراً إلى هذه الدرجة أو تلك، إذ بدا الجميع فائزين، باستثناء «التغييريِّين » الذين تراجعوا في معظم الأماكن بالمقارنة مع الأرقام التي حققوها في الانتخابات النيابية السابقة.لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ حصيلة الاستحقاق البلدي لا يمكن أن تنسحب على الانتخابات النيابية المقبلة، لسبب أساسي يتصل بالفارق الجوهري بين القانون الأكثريالمعتمد بلدياً والقانون النسبي المعتمد نيابياً، وهذا الفارق يسمح على سبيل المثال لِمَن خسر في بأن يحصل على مقاعد في «النيابية »، تبعاً لعدد الأصوات التي نالها.إّلّا أنّ هذه الحقيقة لا تمنع أنّ الاختبار البلدي منح الأحزاب والتيارات السياسية فرصة لمقاربة أحجامها الحالية على الأرض ومحاكاة نبض قواعدها الشعبية، الأمر الذي رفدها ب «داتا » ميدانية ومؤشرات عامة ستفيدها في رسم خياراتها العريضة في الانتخابات النيابية المقبلة.وبالغوص في التفاصيل يتبيّن الآتي، وفق استنتاجات خبراء انتخابيِّين:على المستوى المسيحي، استطاع كل من « » و « » تثبيت حضورهما، على أنّ اللافت في هذا الإطار هو تمكن « » من إثبات وجوده وتكريس موقعه في المعادلتَين والسياسية، بعدما كان خصومه يُروّجون بأنّه بات ضعيفاً ومتآكلاً.وفي ما خصّ «القوات »، يُشير أحد الخبراءالانتخابيِّين إلى أنّه صحيح أنّها نالت أرقاماً جيدة ومتقدّمة في عدد من الأماكن، غير أنّ ذلك لا يرقى إلى حدود تحقيق انتصار كاسح أو "تسونامي". وبالانتقال إلى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، استطاع « » وحركة «أمل » تظهير متانة قوّته الشعبية ومناعتها، على رغم من كل الضغوط التي تتعرّض لها. وعلى صعيد البيئة السنّية، يلفت الخبراء إلى أنّ أصواتها تشتّتت وتوزّعت بين الورثة المفترضين لتيار « » الذي لم ينخرط رسمياً في الانتخابات البلدية، ولو اختلف الأمر نسبياً في مع وجود السيدة بهية برمزيتها في معادلة المدينة.أمّا في الجبل، فقد تأكّد مجدّداً أنّ يبقى الأقوى درزياً، كذلك ترجم وحزبه حضوره في البلدات التي يملك فيها نفوذاً تقليدياً.