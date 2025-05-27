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لبنان

سماع دوي انفجار قوي ليلا في الشمال.. هذا مصدره

Lebanon 24
27-05-2025 | 00:10
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سُمع مساء أمس الإثنين دوي انفجار قوي في مناطق متفرقة من الشمال، لا سيما بالقرب من الحدود السورية، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي.
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وبحسب مصادر محلية، رجح أن الانفجار ناجم عن اعتراض صاروخ سوري في الأجواء اللبنانية، خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لطائرات حربية إسرائيلية كانت تحلّق في المنطقة. وأدى انفجار الصاروخ في الجو إلى سماع دوي قوي، من دون تسجيل أي خرق لجدار الصوت، خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ، مساء الإثنين غارات جوية استهدفت محيط بلدة القصر الحدودية مع سوريا شمال قضاء الهرمل.
 
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