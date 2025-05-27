سماع دوي انفجار قوي ليلا في الشمال.. هذا مصدره

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سُمع مساء أمس الإثنين دوي انفجار قوي في مناطق متفرقة من ، لا سيما بالقرب من ، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي.وبحسب مصادر محلية، رجح أن الانفجار ناجم عن اعتراض صاروخ سوري في الأجواء ، خلال تصدي الدفاعات الجوية لطائرات حربية إسرائيلية كانت تحلّق في المنطقة. وأدى انفجار الصاروخ في الجو إلى سماع دوي قوي، من دون تسجيل أي خرق لجدار الصوت، خلافًا لما تم تداوله في بعض ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وكان الطيران الحربي قد شنّ، مساء الإثنين غارات جوية استهدفت محيط بلدة الحدودية مع شمال قضاء .