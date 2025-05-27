Advertisement

لبنان

في البداوي.. توقيف سجين فار بعملية أمنية

Lebanon 24
27-05-2025 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1366401-638839274462676894.jpg
Doc-P-1366401-638839274462676894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مساء أمس الإثنين مداهمة أمنية في منطقة البداوي - بناية الرباط خلف سوبرماركت الملكة، وتم توقيف أحد السجناء الفارين من أحد المستشفيات ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن الموقوف كان متوارياً عن الأنظار داخل المبنى المذكور ، ويُرجّح أن زوجته تقيم في ذات المكان.

وتأتي هذه العملية في سياق المتابعة الأمنية لتعقب الفارين من العدالة، وقد نُقل الموقوف إلى الجهة المعنية لاستكمال التحقيقات.
 
مواضيع ذات صلة
إصابة مطلوب خلال عملية أمنية في جبل البداوي
lebanon 24
27/05/2025 08:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف "شادي ذكية" في مخيّم البداوي
lebanon 24
27/05/2025 08:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية أمنية.. توقيف مدير مكتب أحمد الحريري في طرابلس
lebanon 24
27/05/2025 08:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإماراتية تُعلن عن نجاح عملية تبادل سجينين بين أميركا وروسيا
lebanon 24
27/05/2025 08:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:17 | 2025-05-27
01:15 | 2025-05-27
01:10 | 2025-05-27
01:00 | 2025-05-27
00:28 | 2025-05-27
00:26 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24