في البداوي.. توقيف سجين فار بعملية أمنية

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نفّذت دورية من في قوى الامن الداخلي مساء أمس الإثنين مداهمة أمنية في منطقة البداوي - بناية الرباط خلف سوبرماركت ، وتم توقيف أحد السجناء الفارين من أحد المستشفيات ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فإن الموقوف كان متوارياً عن الأنظار داخل المبنى المذكور ، ويُرجّح أن زوجته تقيم في ذات المكان.وتأتي هذه العملية في سياق المتابعة الأمنية لتعقب الفارين من العدالة، وقد نُقل الموقوف إلى الجهة المعنية لاستكمال التحقيقات.