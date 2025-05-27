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لبنان
بالصورة.. سقوط شجرة وسط الطريق العام في مرياطة
Lebanon 24
27-05-2025
|
00:26
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سقطت شجرة كبيرة مساء امس الإثنين
وسط الطريق
العام في بلدة
مرياطة
قضاء
زغرتا
، ما أدى إلى انقطاع السير وتعذّر مرور السيارات، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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