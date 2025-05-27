Advertisement

لبنان

بالصورة.. سقوط شجرة وسط الطريق العام في مرياطة

Lebanon 24
27-05-2025 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1366403-638839277093872851.jpg
Doc-P-1366403-638839277093872851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقطت شجرة كبيرة مساء امس الإثنين وسط الطريق العام في بلدة مرياطة قضاء زغرتا، ما أدى إلى انقطاع السير وتعذّر مرور السيارات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... حادث سير مروّع في بلدة مرياطة
lebanon 24
27/05/2025 08:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الرياح.. شجرة تحطم سيارة في طرابلس
lebanon 24
27/05/2025 08:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
900 ألف شجرة مُهدّدة في ليبيا
lebanon 24
27/05/2025 08:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هربا من الكلاب.. دب تسلّق شجرة! (فيديو)
lebanon 24
27/05/2025 08:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:17 | 2025-05-27
01:15 | 2025-05-27
01:10 | 2025-05-27
01:00 | 2025-05-27
00:28 | 2025-05-27
00:21 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24