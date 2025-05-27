"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!

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تسلّم الشاب مهند الحاجي، من مواليد عام 1999 (26 عاماً) مهامه كرئيس لبلدية رجم في منطقة – ، في خطوة لافتة نظراً لصغر سنّه.ويُعد الحاجي من أصغر رؤساء البلديات في ، ما يعكس توجهاً جديداً نحو إشراك الطاقات الشبابية في . (لبنان 24)