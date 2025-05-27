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لبنان

"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!

Lebanon 24
27-05-2025 | 00:28
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تسلّم الشاب مهند الحاجي، من مواليد عام 1999 (26 عاماً) مهامه كرئيس لبلدية رجم عيسى في منطقة وادي خالدعكار، في خطوة لافتة نظراً لصغر سنّه.
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ويُعد الحاجي من أصغر رؤساء البلديات في لبنان، ما يعكس توجهاً جديداً نحو إشراك الطاقات الشبابية في العمل البلدي. (لبنان 24)
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